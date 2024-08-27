هل تم تحديد موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024؟+ميعاد صرف معاشات سبتمبر بالفيزا من البنك

موعد زيادة المعاشات الجديدة تداول بعض الأشخاص المستفيدين من المعاش أخبار عن قيام الحكومة المصرية بزيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة، وهذا ما دعى التساؤل من المواطنين عن موعد تطبيق تلك الزيادة، حيث يتم إضافة زيادة سنوية إلى المعاشات، وقد حرصت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة على زيادة المعاشات من خلال إضافة علاوة استثنائية من أجل مواجهة غلاء الأسعار، وسوف نستعرض موعد زيادة المعاشات وموعد صرف المعاش لشهر سبتمبر تابعونا.

موعد زيادة المعاشات الجديدة

أعلنت الحكومة المصرية أنه لا صحة لما انتشر بين المواطنين من زيادة المعاشات خلال الفترة الحالية، حيث يذكر أنه تم إضافة الزيادة منذ شهر إبريل الماضي وذلك بناء على أوامر من رئيس الحكومة المصرية بصرف الزيادة السنوية والتي تصل قيمتها 15% من قيمة المعاش الأساسي، كما أنه تم إضافة علاوة استثنائية لجميع المستفيدين من المعاشات، ويذكر أن المادة رقم 148 من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2019 تنص على إضافة زيادة سنوية تقدر قيمته 15% في بداية شهر يوليو من كل عام، ولها من المقرر أن يتم إضافة الزيادة التالية في يوليو 2025.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية موعد ثابت لصرف المعاشات، وهو اليوم الأول من الشهر الميلادي، ومن المقرر أن يتم صرف المعاش يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل، وذلك من جميع ماكينات الصراف الآلي ومقرات مكاتب البريد المصري وفروع البنوك المنتشرة حول أنحاء الجمهورية.

الاستعلام عن المعاشات

يستطيع جميع الأشخاص المستفيدين من المعاش الاستعلام عنه عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق اتباع التالي: