متى يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي؟ مجموع 60% هيدخل كلية إيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية من أجل الالتحاق بالكليات في مصر، حيث يذكر أنه تم الانتهاء من التقديم في المرحلة الأولى بعد قيام الوزارة بالإعلان عن التنسيق الخاص بالكليات، وقد حرصت وزارة التعليم العالي على العلوم على تلك النتائج على الموقع الرسمي الخاص بها حتى يستطيع جميع الطلاب الإطلاع عليها، وذلك من أجل تحديد الكلية المناسبة مع نسبة النجاح الخاصة بهم في الثانوية العامة، ولمعرفة المزيد عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للالتحاق بالكليات تابعونا.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لشعبة العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الادنى لشعبة العلمي وهو 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%، وتتمثل معدل قبول كليات العلمي كما التالي:

تنسيق كليات علمي العلوم

تنسيق كلية طب بيطري مطروح 353 درجة.

تنسيق كلية طب بيطري كفر الشيخ وسوهاج هو 360.5.

تنسيق طب بيطري عين شمس وجنوب الوادي هو 359.

تنسيق كلية طب بيطري دمنهور هو 357.5.

كلية طب بيطري القاهرة 356.5.

كلية طب بيطري أسيوط والإسكندرية هو 358.

طب بيطري بني سويف والعريش هو 353.5.

طب بيطري أسوان 354.5.

طب بيطري بنها 356.5.

طب بيطري المنيا 356.

طب بيطري الوادي الجديد 352.5.

تمريض مطروح 334.5.

تمريض جنوب الوادي 330.5.

تمريض المنيا 331.

تمريض بني سويف وأسيوط 332.

تمريض سوهاج 335.

تمريض حلوان 335.5.

تمريض الإسكندرية 333.

تمريض عين شمس 336.5.

تمريض دمنهور 337.

تمريض الفيوم 333.5.

تمريض أسوان 334.5.

تنسيق كليات علمي الرياضة

حاسبات ومعلومات طنطا 82.19%.

المعهد العالي لهندسة التكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر 72.92%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 72.68%.

كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط 342.5.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 71.70%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس 68.04%.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بحلوان 82.43%.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتنسيق 68.53%.

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بتنسيق 68.04%.

كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ بتنسيق 82.43%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لشعبة الأدبي

حددت وزارة التعليم العالي عن الحد الادنى لشعبة الأدبي وهو 230 درجة فأكثر، أي ما يعادل نحو 56.09%، وقد جاء تنسيق الكليات في المحافظات كما التالي:

تنسيق كليات التجارة

الزقازيق 288 درجة.

جنوب الوادي 283.

قناة السويس بالإسماعيلية 283.

بورسعيد 279.

بنها 277.

كفر الشيخ 275.

أسوان ودمنهور وطنطا والسويس 271.

أسيوط والسادات 266.

العريش 269.

انتساب موجه القاهرة 279.

انتساب موجه المنصورة 274.

انتساب بنها 268.

تنسيق كلية الحقوق

مطروح 246.5 درجة.

طنطا 262.

اسكندرية 262.5 درجة.

الزقازيق 263.5.

تنسيق كلية السياحة والفنادق

الفيوم والمنيا 246 درجة.

الأقصر 246.5.

تنسيق كلية الآداب