شاور شاور 🚿🧽 يلا يا قمر.. تردد قناة طيور الجنة الجديد علي القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية HD

تردد قناة طيور الجنة الجديد، تعتبر قناة طيور الجنة من أولى القنوات الفضائية التي تم إطلاقها للأطفال في عام 2009 لبث أغاني الأطفال المميزة والتي تحث على نشر القيم والعادات والأخلاق حيث أن محتوى القناة هادف ومميز جعلت من قناة طيور الجنة واحدة من أكثر قنوات الأطفال بحثا واليوم سوف نتعرف معا على تردد قناة طيور الجنة في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

استطاعت قناة طيور الجنة في الآونة الأخيرة أن تكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل المحتوى المميز والعمل على تجديده بالإضافة إلى استعانته ببعض شخصيات الأطفال التي يحبها الصغار ويتعلمون منهم ما يحاولون إيصالها إليهم، حيث يأتي تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11274.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تحرص إدارة قناة طيور الجنة على بث ترددها على القمر الصناعي عرب سات وذلك لضمان وصول القناة إلى الدول المختلفة حيث يأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11310.

معامل التصحيح: 4/3.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

يمكن بكل سهولة ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الريسيفر وذلك عبر الخطوات التالية:

أولا يجب التوجه إلى قائمة إعدادات الهاتف من جهاز التحكم عن بعد.

يتم الضغط على إدخال تردد قناة جديد ومنها يتم اختيار التثبيت اليدوي إدخال التردد بشكل يدوي.

وفي هذه الخطوة سيتم إدخال التردد الخاص بالقناة وغيرها من الإحداثيات وهي معامل الاستقطاب والترميز وتحديد القمر الصناعي.

ستقوم بالضغط على بحث والانتظار عدة دقائق ليتم تنزيل القناة.

ومن ثم يتم الضغط على حفظ حتى يتم حفظ بيانات القناة التي تم تنزيلها.

أغاني قناة طيور الجنة

تقوم قناة طيور الجنة بعرض محتوى متنوع من أغاني الأطفال التي تناسب المراحل العمرية المختلفة من عمر عامين وحتى عمر 12 عام ومن أجمل أغاني الأطفال التي تقوم قناة وناسة بعرضها ما يلي: