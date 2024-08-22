استعلم وانت في مكانك ur.gov.iq.. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية من منصة اور “سدد غرامتك من هنا”

يبحث عدد كبير من المواطنين في العراق بمعرفة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من منصة اور، وخاصة الاشخاص للسيارات حيث دائما ما تسعى الحكومة العراقية الى جعل جميع الخدمات بصورة الكترونية توفيرا على المواطنين كلا من الجهد والوقت ايضا ولكي يتم تسهيل الاجراءات بصورة كبيرة دون الحاجة إلى التزاحم على المكاتب والنزول من المنازل.

شروط سداد غرامات المرور العامه 2024

حددت إدارة المرور العامة في العراق اهم الشروط الواجب توافرها لكي تتم عملية سداد الغرامات لعام 2024 وقد تمثلت هذه الشروط في الآتي:

ضرورة امتلاك رخصة قيادة وأن تكون سارية المفعول.

تقديم جميع الوثائق الخاصة بملكية السيارة.

تقديم الأوراق الخاصة بايصال الدفع الذي تمت طباعته من الموقع الالكتروني.

ينبغي الالتزام بالمواعيد المحددة لكي يتم تجنب الغرامات الخاصة بالتأخير.

يشترط الدفع المخالفات بصورة شخصية أو من خلال تقديم توكيل بصورة موثقة

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية من منصة اور

أوضحت حكومة العراق امكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الرقم الالماني 2024 عن طريق اتباع عدد من الخطوات وقد تمثلت هذه الخطوات كما في التالي:

الدخول اولا الى منصة اور الالكترونيه.

تسجيل الدخول بعد ذلك وإدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لذلك.

الضغط بعد ذلك على خانه الخدمات الالكترونيه.

النقر في هذه الحالة على زر خدمة غرامات المرور.

كتابه بعد ذلك رقم التسجيل الخاص بالسيارة في الخانه المخصصه لذلك.

التأثير بعد ذلك في هذه الحالة على زر الاستعلام.

سوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بالغرامات المرورية على السياره.

يمكن الاطلاع بعد ذلك على قيمة الغرامة وايضا نوع المخالفة.

اختيار بعد ذلك وسيلة الدفع الملائمة لك.

يمكن طباعة إيصال الدفع لحين الحاجة الى ذلك.

قيمة الغرامات المرورية العراق

تكون قيمة الغرامات المرورية كما حددتها إدارة المرور العامة، بالشكل التالي: