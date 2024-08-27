بالعلامات..| معدلات قبول الجامعات العراقية للعام الجديد 2024-2025+خطوات الاستعلام عن نتائج القبول

معدلات قبول الجامعات العراقية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة العراق عن معدلات القبول الخاصة بالجامعات الموجودة في الدولة، خاصة بعد الانتهاء من عرض النتائج خلال الفترة الأخيرة، ويذكر أنه يتم تحديد معدلات القبول في الدولة بناء على معدل نجاح الصف السادس الاعدادي، وقد بدأ جميع الطلاب في البحث عن معدلات القبول الخاصة بالجامعات، وذلك من أجل البدء في تقديم الأوراق للالتحاق بالجامعة المناسبة مع معدل القبول الخاص بهم، ولمزيد من التفاصيل عن معدلات قبول الجامعات في دولة العراق تابعونا.

معدلات القبول لكلية الطب والصيدلة بالعراق

أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية عن معدلات القبول في كل من كلية الطب التي وصلت إلى 100.33%، بينما كلية الصيدلة بلغت نسبة القبول إلى 98.83%، حيث أن معدل النجاح للصف السادس الاعدادي في الدولة هذا العام كانت مرتفعة، ويذكر أنه تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ولهذا ارتفعت معدلات القبول بالنسبة لكل الجامعات الموجودة في دولة العراق، ويبدأ التسجيل في جميع الجامعات فور الإعلان عن معدلات القبول، حيث يستطيع جميع الطلاب التسجيل في الكلية التي تتناسب مع نسبة النجاح الخاصة بهم في الصف السادس الاعدادي.

معدلات قبول الجامعات في العراق

تم تحديد معدلات القبول الخاصة بالجامعات في دولة العراق، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الإطلاع عليها وتحديد الكلية المناسبة معهم، وقد جاءت نسبة القبول كما التالي: