متى يبدأ الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الأيوبر فاتح القدس والقنوات الناقلة له

الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين يعد مسلسل صلاح الدين ضمن أشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها في الفترة الأخيرة على الشاشات التركية، كما أنه من أهم المسلسلات التي لفتت أنظار الوطن العربي والعالم أجمع، وذلك نظرًا لما يحتويه من أحداث تاريخية حول حياة صلاح الدين الأيوبي والفتوحات الإسلامية، وتم الانتهاء من عرض الجزء الأول ولهذا بدأ الجميع في البحث عن موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل، ولمعرفة كافة التفاصيل عن الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين والقنوات الناقلة له تابعونا.

موعد عرض الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل صلاح الدين أن الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين من المفترض أن يتم عرضه بداية من شهر سبتمبر من العام الحالي، حيث ينتظر جميع متابعي الجزء الأول عرض الجزء الثاني، وذلك من أجل استكمال متابعة الأحداث التاريخية الخاصة بحياة صلاح الدين الأيوبي والفتوحات الإسلامية التي قام بها خلال حياته، ومن المقرر أن نشهد حروب وفتوحات وانتصارات خلال الجزء الثاني من المسلسل، ولم تقم الشركة المنتجة إلى الآن بتحديد موعد عرض إعلان الحلقة الأولى من الجزء الثاني.

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تدور أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي حول الحروب والصراعات التي خاضها صلاح الدين أثناء حياته، خاصة معركته التي انتصر بها على الصليبيين واستطاعت من استعادة بيت المقدس من تحت سيطرتهم، وذلك بعد الاحتلال الذي دام ما يقرب من 90 عام لبيت المقدس، كذلك يوضح معركة حطين الذي انتصر بها وهي من أهم المعارك في التاريخ وغيرها من الفتوحات الإسلامية.

تردد القناة الناقلة لمسلسل صلاح الدين

يتم عرض المسلسل على القناة التركية ثم يتم عرضه في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية مدبلج وبجودة عالية، وذلك حتى يتمكن الأشخاص في الوطن العربي من مشاهدة المسلسل المفضل لديهم، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال التالي: