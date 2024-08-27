7 حالات إسقاط الحضانة من الأم ونقلها إلى الجدة للأم أو للأب+شروط نقل الحضانة للأب .. تعرف عليها

حالات إسقاط الحضانة من الأم والتي تعد من أهم الأمور لدى بعض الأسر المصرية، حيث أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الام حضانة أبنائها، كنا يحق للأب نقل حضانة الأبناء إليه في بعض الحالات، وهذا ما نعرضه لكم خلال السطور التالية، مع توضيح الشروط اللازم توافرها في الأب عند انتقال حضانة الأبناء إليه، فتابعوا معنا.

حالات إسقاط الحضانة من الأم

بعد الانفصال بين الأبوين تصبح الأم هي الحاضنة الأبناء، وفق قانون الأحوال الشخصية، ولكن توجد حالات يتم فيها إسقاط الحضانة عن الأم، توضحها لكم في السطور التالية:

اتهام الأم بحكم قضائي نهائي في إحدى القضايا التي تمس الشرف.

زواج الأم من رجل آخر حتى مع عدم الدخول بها.

امتناع الأم عن تنفيذ الحكم برؤية الأب لأبنائه 3 مرات متتالية.

في حال إهمال الأم تربية الأبناء.

كما يتم إسقاط الحضانة في حال مرض الأم بأحد الأمراض العضوية أو النفسية تمنعها عن تربية الأبناء.

بلوغ الابن سن 15 سنة وفي هذه الحال يخير الابن أمام القاضي بين أبوه وأمه

إلى جانب تعاطي الأم للمخدرات.

شروط الحضانة للأب

لكي يتم انتقال الحضانة للأب لابد من توفر بعض الشروط المحددة والتي حددتها المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تتضمن ما يلي: