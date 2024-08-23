شفرات جاتا فايس سيتي عـــدم المــوت البنــات GTA vc ⭐⭐⭐⭐⭐.. كلمات غش جي تي زيادة المال ونفذ المهمــات

يتساءل عدد كبير من محبي الالعاب عن شفرات جاتا فايس سيتي، في هذا التوقيت حيث تعتبر هذه اللعبه احد اكثر الالعاب تأثيرا في اللاعبين نظرا لما حققته من مكانه كبيره منذ بدء اطلاقها وما زالت هذه اللعبه تع تعمل تحديثات بصورة مستمرة من أجل تعزيز تجربة اللعب وتقوم التحديثات الجديدة باضافة لمسات عصرية تساعد اللاعب على إعادة استكشاف العالم الخاص والمغامرات والجريمة.

شفرات جاتا فايس سيتي

يقوم الاعب باستخدام شفرات جاتا فايس سيتي وهي عبارة عن عدد من الرموز تساعد اللاعب في الحصول على السيارات والأسلحة والكثير من الاشياء الاخرى وتعتبر أبرز هذه الشفرات ما يلي:

شفرة leave me alone يتم استخدامها في حالة هروب اللاعب من الشرطة بصوره فورية.

تعمل شفرة You wottakemealive على أن يقوم اللاعب بزيادة نجمتين في مستوى اللعبة.

عند استخدام هذه الشفرة a lovely day يتم جعل الطقس مشمسا طوال اليوم.

في حالة استخدام هذه الشفرة chasestat يتم زيادة الشرطة إلى 6.

في حالة الرغبة في وجود طقس ممطر يتم استخدام شفرة abitdrieg.

عند استخدام شفرة يتم جعل الطقس and dogs مليء بالعواصف الجوية.

في حالة الرغبة في وجود جو غائم يتم استخدام شفرة apleasantday.

مهمات GTA VC

هناك العديد من المهمات الخاصه بلعبة gta شفرات جاتا فايس سيتي ومن أهمها ما يلي: