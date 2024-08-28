التربية الوطنية توضح وقتاش الدخول المدرسي في الجزائر ورزنامة العطل المدرسية 2024-2025

الدخول المدرسي في الجزائر أعلنت وزارة التربية الوطنية في دولة الجزائر عن موعد الدخول المدرسي للعام الجديد، كما قامت الوزارة بتحديد الخطة الزمنية والجدول الزمني الخاص العام الدراسي الجديد، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب الإطلاع عليها، حيث تحرص الوزارة على الإعلام عن موعد بداية الدراسة بعد الانتهاء من الإعلان عن جميع النتائج الخاصة بالعام الدراسي الماضي، وسوف نستعرض موعد الدخول المدرسي للطلاب في الجزائر وموعد العطلات والإجازات الرسمية في التالي.

الدخول المدرسي في الجزائر

صرحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الموعد الرسمي للدخول المدرسي، وذلك حتى يستطيع جميع الطلاب في البلاد الاستعداد بشكل جيد من خلال تحضير جميع المستلزمات الدراسية الأساسية الخاصة بالدراسة، ويتم تطبيق الدخول المدرسي على جميع المدارس العامة والحكومية ولجميع المراحل الدراسية المختلفة، حيث من المقرر أن يعود الإداريين والمعلمين إلى الدراسة يوم السابع من سبتمبر المقبل، وذلك من أجل التحضير لاستقبال الطلاب، فيما يعود الطلاب إلى المدارس لبداية العام الدراسي الجديد يوم 21 سبتمبر 2024، وقد أشارت وزارة التربية الوطنية أنها تعتمد في نظام التعليم لديها على فصلين دراسيين فقط.

جدول الإجازات للعام الدراسي الجديد بالجزائر

صرحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، كما قامت بالإعلان عن موعد العطلات الرسمية في العام الدراسي، وقد جاءت تلك الإجازات كما في التالي: