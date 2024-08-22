“هتدخل كلية ايه؟؟”.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 والاماكن الشاغرة بالكليات لطلاب علمي وادبي

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024، تم الكشف عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 وفقا لتنسيق الجامعات العام الماضي، وذلك بالتزامن مع فتح باب تسجيل الرغبات في تلك المرحلة بداية من أمس الثلاثاء ولمدة خمس أيام متواصلة وفقا لما صرحت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واليكم الحدود الدنيا للقبول في الكليات التي لا يزال يتبقى بها أماكن للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، فتابعونا.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024

سوف نلقي الضوء على مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2024 للقبول في عدد من الكليات بينهم كليات القمة، حيث كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن أنه لا يزال هناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، ووفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2024 حسب توقعات الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة :

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 80.3%.

الطب البيطري 85.3%

كلية العلوم 84.3%

-اقتصاد منزلى العريش 247.0-خدمة اجتماعية الفيوم 246.5-تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم246.5 -تربية رياضية بنين المنصورة246.0 -سياحة وفنادق بني سويف246.0 -سياحة وفنادق مطروح246.0 -سياحة وفنادق المنيا246.0 -سياحه وفنادق الاقصر246.0 -سياحة وفنادق مدينة السادات246.0 -سياحة وفنادق المنصورة246.0 -سياحة وفنادق الفيوم246.0 -سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية246.0 -خدمة اجتماعية تنموية بني سويف245.5 -خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم245.0 -خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف244.5 -تربية نوعية فنية الإسكندرية243.5 -تربية نوعية موسيقية المنيا243.5 -تربية رياضية بنات بنها242.5 -تربية فنية حلوان بالزمالك241.5 -تربية نوعية فنية أسيوط241.5 -خدمة اجتماعية أسوان241.0 -تربية فنية المنيا241.0 -تربية نوعية فنية كفر الشيخ241.0 -تربية رياضية بنين بنها240.0 -تربية نوعية فنية الزقازيق240.0 -خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان240.0 -خدمة اجتماعية أسيوط240.0 -تربية نوعية موسيقية أسيوط240.0 -الفني التجارى بالروضه239.5 -خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط239.0 -العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس238.0 -الفني التجارى بالاسكندرية 238.0 -الفني التجارى ببنها238.0

الحدود الدنيا تنسيق المرحلة الثانية 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 منذ الأمس، موضحا أن الحد الأدنى لكليات طلاب الشعبة العلمية والشعبة الأدبية ٦٤.٦٣% علمي و ادبي ٥٦.٠٩%.

كليات علمي علوم المرحلة الثانية 2024

كلية طب بيطري القاهرة.

-كلية طب بيطري جنوب الوادي.

– كلية طب بيطري عين شمس.

– كلية طب بيطري سوهاج.

– كلية طب بيطري كفر الشيخ.

-كلية طب بيطري الزقازيق

– كلية طب بيطري دمنهور.

متاح امام طلاب علمي رياضة أماكن شاغرة بكليات الاقتصاد المنزلي والآداب بنات، وكليات الثروة السمكية، بخلاف المعاهد العليا والمتوسطة، وكليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، وكليات العلوم الصحية، وبالنسبة لطلاب الأدبي تتركز الأماكن المتبقية لهم في كليات الآداب والحقوق وكليات الخدمة الاجتماعية بعدد من الجامعات.