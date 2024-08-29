شوف اسمك فيهم…كشوفات أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية

يتساءل الكثير من الأفراد عن كيفية الوصول إلى أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، التي ستعلن عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أنه جاري العمل في الوقت الحالي على فحص الطلبات التي تم تقديمها من قبل الأفراد الذين يرغبون في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، للتأكد من الطلبات المستحقة للدعم وانطباق الشروط الموضوعة على هؤلاء الأفراد.

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

يمكن لكل الأفراد الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 فور الإعلان عنها من قبل الجهة المعنية، حيث أنه من المتوقع أن يكون عدد المستفيدين من الدعم حوالي ما يقارب 200 ألف فرد عراقي، وهو عدد ليس بقليل وللقيام بالاستعلام كل ما على الفرد هو إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

فتح قائمة الخدمات الإلكترونية الموجودة على المنصة.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

النقر على خانة أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية.

كتابة رقم الوجبة.

إدخال اسم المحافظة.

كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاص بالفرد.

النقر على أيقونة استعلام.

الإنتظار حتى يعرض الموقع نتيجة الطلب.

شروط التقديم على دعم الرعاية الإجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الضوابط والشروط التي ينبغي انطباقها كل الطلبات المقدمة، والتي هي كما يلي: