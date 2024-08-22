تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر مظلتي spa.gov.iq العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حالة من الترقب الشديد بالوقت الحالي من اجل استخراج كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي تعد من المساعدات التي وفرتها الدولة من اجل مساعدة المواطنين التي تمر بدائقة مالية بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة، وتعمل الوزارة علي توفير الكشوفات بالاسابيع القادمة علي موقع الوزارة، ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير كافة التفاصيل للحصول علي الكشوفات بدون مشاكل .

موعد صرف الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية

سؤال متكرر يرغب المواطنين الرد عليه في أقرب وقت ممكن فيما يتعلق بموعد صرف الدفعة السابعة والأخيرة، في أخر لقاء للدكتور أحمد خلف السومري رئيس هيئة الحماية الاجتماعية كشف أن الوجبة السابعة لم يتم الغاء مثل ما يتردد من انباء على بعض الصفحات والمواقع المختلفة، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لبدء عملية الصرف، وهذا الأمر لعدم وجود موازنة مالية، وأن وزارة العمل لديها انشغالات كثيرة من توظيف العمال وصرف قروض وتوزيع قطع اراضي وصرف رواتب،

وأكد أن الوزارة تسمح لتقديم طلب للحصول على قرض مجاني بضمان الراتب الشهري لحين اعلان الدفعة السابعة، مما تسهل الوزارة الكثير من الأمور على المواطنين لرفع العبء عنهم، مما أكد سيادته بأن هناك إعادة فحص شامل لطلبات التسجيل وبعد الأنتهاء يتم فرز المشمولين من هذا الدعم لكي يكون ضمن قائمة المشمولين عن طرح الدفعة السابعة.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

زيارة منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. تجدون عدة خيارات بالصفحة الرئيسية حدد الرعاية الاجتماعية. إدخال الرقم الوطني. اسم المحافظة. رقم الطلب. الضغط على بحث. وسوف تظهر الاسماء حالة رفعها رسمياً.

ويمكن للجميع خلال الساعات القادمة الحصول علي الكشوفات كاملة من خلال الرابط المتوفر بالاعلي ونعمل بالوقت الحالي علي توفير كافة التفاصيل من اجل الحصول علي الكشوفات كاملة بدون مشاكل.