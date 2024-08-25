لينك spa.gov.iq.. الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

تعتبر الرعاية الإجتماعية في العراق، من أهم الخدمات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ومع إطلاق الوجبة الأخيرة من أسماء المستفيدين 2024، يترقب الكثير من المواطنين بفارغ الصبر إعلان الأسماء عبر منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعتبر هذه الخدمة خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للفئات المستحقة، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويجنبهم الازدحام في المكاتب الحكومية مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتقديم الدعم المستمر للفئات المحتاجة في المجتمع.

الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية

وقد أكدت مصادر رسمية أن الأسماء الجديدة ستتوفر على المنصة قريبا، ويشجع جميع المواطنين المؤهلين على متابعة التحديثات والدخول إلى المنصة للإستعلام عن أسمائهم، يوفر الموقع أيضا العديد من الخدمات الأخرى المتعلقة بالدعم الاجتماعي، مما يجعله أداة فعالة للمتابعة والاستفادة من الخدمات الحكومية، وتحسين ظروفهم المعيشية، ومن خلال منصة مظلتي، أصبح الحصول على المعلومات والخدمات أسهل وأكثر فاعلية.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، حيث تقدم هذه الوجبة مبلغا ماليا يساهم في تحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من شراء السلع الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، يجدر بالذكر أن هذه الوجبة السابعة هي الأخيرة في إطار جهود الحكومة، لتقديم الدعم اللازم للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

بالخطوات كيفية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، والاستفادة من خدمات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: