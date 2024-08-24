من هنا…رابط الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق عبر مظلتي

يبحث عدد كبير من الناس عن أسباب تأخر الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث قد مر وقت كبير منذ أن تم التقديم على البرنامج كما يتساءل الناس عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها الوصول إلى الأسماء بعد الإعلان عنها، حيث يهتم الأفراد بهذا الدعم وذلك يرجع إلى أنه عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري إلى عدد من الأفراد الذين يعانون من محدودية الدخل الشهري، ولذلك ترغب الحكومات في مساعدة هؤلاء الأفراد، ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن أن سبب تأخر الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 يعود إلى كثرة عدد الطلبات التي تم تقديمها من قبل الأفراد، والذي يحتاج إلى مدة في فحص تلك الطلبات حتى يتم قبول الأفراد الذين استوفوا جميع الشروط والضوابط والمستندات، ويتم استبعاد الطلبات الأخرى التي لا ينطبق عليها كل الشروط أو غير المكتملة، ومن ثم يتم الإعلان عن النتائج والذي من المتوقع أن يكون خلال الأيام القادمة، ويتمكن الأفراد من الإطلاع عليها وصرف الدعم.

الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الاستعلام عن نتيجة دعم الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الرقمية بعد إعلان النتيجة، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية: