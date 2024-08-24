الآن موعد الإعلان عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 عبر وكالة عدل

يرغب العديد من الأفراد في التعرف على أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024، والذي قد تم التسجيل فيه من قبل الكثير من المواطنين الجزائريين، وهو عبارة عن تقديم وحدات سكنية تحت إشراف الحكومات بسعر مخفض من أجل مساعدة الأفراد محدودي الدخل على امتلاك شقة سكنية مناسبة وصالحة للمعيشة ويحيطها كافة الخدمات وأوجه الرعاية، وقد وضعت وزارة الإسكان الضوابط التي سيتم الاختيار وفقاً لها.

أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024

أوضحت وزارة الإسكان عن اقتراب الإعلان عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى 2024 خلال الفترة المقبلة، ولكنه لم يتم تحديد حتى الآن الموعد بشكل دقيق، حيث أنه قد تم تقديم عدد كبير من الطلبات، ولذلك فقد قامت الوزارة بغلق باب التسجيل لبعض الوقت، وذلك كان منذ يوم 18 يوليو الماضي لحين فحص الطلبات التي قدمت بالفعل، وعند الإعلان عن النتيجة سيتم إعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى لاستقبال المزيد من الطلبات.

الإستعلام عن نتيجة سكنات عدل 3

أوضحت الوزارة أنه بعد الإعلان عن نتيجة الطلبات التي تم تقديمها، وجاري العمل على فحصها يمكن للأفراد أن يطلعوا عليها عبر وكالة عدل الإلكترونية، وذلك عبر إتباع الخطوات التالية: