“عودة محرر القدس”.. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني الحلقة الاولى وتردد القنوات الناقلة

يعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني واحدا من اشهر الاعمال الدرامية التركية التي ينتظر الالاف عرضها على أحر من الجمر، وذلك بعدما شهده الموسم الاول من احداث نارية مشوقة، حيث تمكن مسلسل صلاح الدين الايوبي أن يحقق نسبة مشاهدة عالية عبر كافة القنوات التي عرضته، حيث تدور احداث المسلسل حول القائد صلاح الدين الذي لقب بقاهر الصليبين ومحرر بيت المقدس، واليكم موعد عرض اولى حلقات الموسم الجديد عبر القنوات الفضائية المختلفة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

حتى الآن لم تقوم الشركة المنتجة باطلاق برومو رسمي يكشف موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني مما يعني أن أعمال التصوير لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، ويتناول المسلسل أدق التفاصيل والأحداث التاريخية التي حدثت بالفعل وكيف تمكن القائد الشجاع صلاح الديت من تحرير القدس الشريف من قبضة الصليبين على الرغم من تحالف الدول الأوروبية ضده، ومن المتوقع أن تعلن الحلقة الاولى من الموسم الجديد الشهر القادم أو في بداية شهر أكتوبر، ويكون العرض الاول على قناة ATV التركية يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء، وكذلك يعرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم إلى العربية في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي

واليكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني لتتمكن من متابعة جميع حلقات المسلسل:

تردد قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:12034

معدل الترميز:27500

معامل الاستقطاب:h

معامل تصحيح الخطا:¾.

جودة القناة:hd.

تردد قناة atv التركية:

تردد القناة: 10796

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

الاستقطاب : أفقي v

معدل الترميز: 27500

الجودة : SD

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: atv

أو:

تردد القناة: 12692

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

الاستقطاب : أفقي v

معدل الترميز: 27500

الجودة : SD

لايزال البحث يتزايد حول موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني من قبل عشاق الدراما التاريخية، وذلك بعدما حقق الموسم الاول نسبة نجاح باهرة بفضل الاحداث النارية المثيرة التي شهدها.