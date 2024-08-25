رابـــــط فــعـــال كشف أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق، حالة من الترقب الشديد من اجل الحصول علي كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية والتي من المفترض ان تتوفر علي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بداية من الاسبوع الجاري في نهاية بالتحديد كما اعلنت الكثير من المصادر ان الوزارة تعمل علي رفع الكشوفات خلال الايام القليلة القادمة وسط حالة كبير من الترقب والترصد من اجل معرفة المشمولين في الكشوفات من الفئات التي تحتاج إلي مساعدة مادة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

تتيح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين المتقدمين للحصول على دعم للمواطنين التي تمر بدائقة مادية في الفترة الحالية ويمكن للجميع الاستعلام عبر موقع مظلتي عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعي الوجبة الاخيرة 2024 وذلك من خلال الخطوات التالية .

رابـــــط فــعـــال اأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أولاً يدخل المواطنين بالعراق على رابط موقع مظلتي من هنا.

ثانياً بعد ذلك يقوم بالضغط على ايقونة الحماية الاجتماعية.

ثالثاً يكتب السائل بياناته (الاسم – رقم الهوية – المحافظة التي ينتمي لها).

رابعاً في هذه الخطوة يختار السائل الدعم المقدم له (اخر وجبة).

وأخيراً يجب على السائل القيام بالخطوة الأخيرة بالضغط على زر الاستعلام.

لتظهر الكشوفات على الشاشة أمامه ويمكنه بعدها الضغط على تحميل حيث يمكنه تحميل الكشوفات بصيغة pdf على جهازه.

لقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق لجميع المواطنين الراغبين بالحصول على وجبة الرعاية الاجتماعية الاخيرة 2024 التقديم، ولكنها في الوقت نفسه وضعت هذه الشروط بحيث لا يحصل عليها الا من يستحق الدعم، لذا يتوجب على جميع المتقدمين الراغبين بالقبول استيفاء جميع الشروط المذكورة.

ويمكن للجميع الحصول علي الكشوفات بدون مشاكل من خلال الرابط المتوفر بالاعلي عبر موقعنا والقيام بعملية تحميل المشمولين بالرعاية الاجتماعية المقدمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .