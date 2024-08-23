ديربي السوبر القاهري موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي والقنوات الناقلة للنهائي القاري 2024، تترقب الجماهير في مصر والوطن العربي مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث تجمع بين بطل دوري أبطال أفريقيا الأهلي والكونفيدرالية الزمالك، في ديربي قاهري مثير وقوي يقام على الأراضي السعودية.

ديربي السوبر القاهري موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي 2024

نطلعكم الآن على ديربي السوبر القاهري، لنتعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي 2024، حيث أنه من المقرر رسميا أنه ستُقام المباراة في 27 سبتمبر 2024، على ملعب “المملكة أرينا” في المملكة العربية السعودية، الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك، ويعمل على تعزيز صفوفه بصفقات جديدة مثل محمد علي بن رمضان، يحيى عطية الله، وأشرف داري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الديربي القاهري السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

توصلنا عبر ما سبق على ديربي السوبر القاهري، موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي، نصل بكم الآن إلى القنوات الناقلة للنهائي القاري 2024، ستُعرض المباراة حصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية وقناة إم بي سي مصر، يمكنكم متابعة اللقاء عبر قناة بي إن سبورت 6.

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي

يمكنكم متابعة نهائي القرن السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي والزمالك وذلك عبر قناة بين سبور القطرية وذلك من خلال التردد التالي:

التردد: 11054

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

كما أنه قد ظهرت بعض التقارير بأنه قد يتم إزاعة مباراة السوبر الإفريقي عبر شاشة قناة أم بي سي السعودية.

تردد قناة mbc الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي

توصلنا معكم إلى ديربي السوبر القاهري، موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي والقنوات الناقلة للنهائي القاري 2024، ننتقل الآن بكم إلى تردد قناة mbc الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الافريقي، وجاء تردد القناة كالتالي:

يمكنك ضبط التردد: 11551.

القمر الصناعى: النايل سات

الاستقطاب: عمودى.

معدل الترميز: 27500.

تاريخ مواجهات ديربي السوبر الإفريقي

فبعد أن توصلنا معكم عبر ما تم ذكره إلى ديربي السوبر القاهري، موعد مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الإفريقي والقنوات الناقلة للنهائي القاري 2024، نتعرف الآن على تاريخ مواجهات ديربي السوبر الإفريقي حيث واجه الأهلي نظيره الزمالك في مواجهة واحدة فقط في السوبر الإفريقي وكانت قد إنتهت المباراة بفوز فريق الزمالك بهدف دون رد وحصل الزمالك على بطولة السوبر الإفريقي.