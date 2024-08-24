منافسات الدور الـ 62 .. جدول دوي يلو السعودي 2024-2025 وترتيب المباريات

تنطلق اليوم بعض المباريات ضمن دوري يلو السعودي، وبالتزامن مع انطلاق هذه المنافسات، نجد المواطنين والمواطنات يتساءلون عن جدول دوي يلو السعودي 2024-2025، وذلك للتعرف على المتصدر حتى الآن، ونوضح لكم مواعيد منافسات اليوم وجدول الترتيب حتى الآن، وذلك بناء على وضحته لجنة المسابقات، فكونوا معنا.

جدول دوي يلو السعودي 2024-2025

قامت لجنة المسابقات بالكشف عن جدول دوري يلو للدرجة الأولى، تِلك المنافسات التي بدئت الاثنين الماضي التاسع عشر من شهر أغسطس، ويأتي الجدول على النحو التالي:

يقع في المركز الأول فريق النجمة والذي فاز في المباراة التي خاضها ومعه ثلاث نقاط.

المركز الثاني نادي العدالة ولعب مباراة وفاز بها ومعه ثلاث نقاط.

من المركز الثالث للخامس على الترتيب جدة، الفيصلي، الصفا، حيث لعب كلاهما في مباراة واحدة وفازوا بها ومعهم ثلاث نقاط فقط.

المركز السادس والسابع مع العين والباطن ومعهم نقطة واحدة فقط.

يأتي في المراكز الأربعة الأخيرة الحبلين والحبيل والجندل والبكرية والطائي على الترتيب وخسروا في المباراة الوحيدة الذي قاموا باللعب بها وليس معهم أي نقاط، حث عددهم 0 نقاط.

مباريات اليوم دوري يلو 2024

وضحنا لكم ترتيب جدول دوي يلو السعودي 2024-2025 حتى الآن، وبالنسبة لمنافسات اليوم، فتنطلق اليوم ثلاث منافسات على النحو التالي: