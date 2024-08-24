منافسات الدور الـ 62 .. جدول دوي يلو السعودي 2024-2025 وترتيب المباريات

تنطلق اليوم بعض المباريات ضمن دوري يلو السعودي، وبالتزامن مع انطلاق هذه المنافسات، نجد المواطنين والمواطنات يتساءلون عن جدول دوي يلو السعودي 2024-2025، وذلك للتعرف على المتصدر حتى الآن، ونوضح لكم مواعيد منافسات اليوم وجدول الترتيب حتى الآن، وذلك بناء على وضحته لجنة المسابقات، فكونوا معنا.
جدول دوي يلو السعودي 2024-2025
قامت لجنة المسابقات بالكشف عن جدول دوري يلو للدرجة الأولى، تِلك المنافسات التي بدئت الاثنين الماضي التاسع عشر من شهر أغسطس، ويأتي الجدول على النحو التالي:
- يقع في المركز الأول فريق النجمة والذي فاز في المباراة التي خاضها ومعه ثلاث نقاط.
- المركز الثاني نادي العدالة ولعب مباراة وفاز بها ومعه ثلاث نقاط.
- من المركز الثالث للخامس على الترتيب جدة، الفيصلي، الصفا، حيث لعب كلاهما في مباراة واحدة وفازوا بها ومعهم ثلاث نقاط فقط.
- المركز السادس والسابع مع العين والباطن ومعهم نقطة واحدة فقط.
- يأتي في المراكز الأربعة الأخيرة الحبلين والحبيل والجندل والبكرية والطائي على الترتيب وخسروا في المباراة الوحيدة الذي قاموا باللعب بها وليس معهم أي نقاط، حث عددهم 0 نقاط.
مباريات اليوم دوري يلو 2024
وضحنا لكم ترتيب جدول دوي يلو السعودي 2024-2025 حتى الآن، وبالنسبة لمنافسات اليوم، فتنطلق اليوم ثلاث منافسات على النحو التالي:
- مباراة الحزم أمام أحد على ملعب نادي الحزم عند الساعة 7:10م.
- مباراة أبها ضد نيوم على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الساعة 7:10 م.
- مباراة العربي أمام الزلفي اليوم على ملعب نادي الزلفي عند الساة 8:50.