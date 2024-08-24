بعد الإعلان الرسمي عن إيقافه بشكل مؤقت .. متى يفتح قرض الزواج من بنك التنميه؟

متى يفتح قرض الزواج من بنك التنميه؟ هو سؤال يطرحه عدد كبير من المواطنون المقبلون على الزواج والمتزوجون حديثًا في المملكة العربية السعودية، ذلك القرض الذي كانت تمنحه المملكة العربية السعودية للمواطنين من قبل بنك التنمية الاجتماعية لمساعدتهم على الزواج، ولكن للأسف توقف تقديم القرض بشكل مؤقت، فدعونا نوضح لكم في تقرير اليوم إجابة هذا السؤال، وبعض المعلومات عن هذا القرض، فتابعوا معنا.

متى يفتح قرض الزواج من بنك التنميه؟

حتى الآن لا يوجد موعد رسمي لرجعة قرض الزواج من جديد للمواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، وذلك لأن البنك لم يُعلن رسميًا عن موعد فتحه مرة أخرى، وكل ما وضحه البنك في هذا الصدد أن التمويل تم إيقافه بشكل مؤقت من أجل التحسين فقط، ولم يتم إيقافه أو الإلغاء كما يدعي البعض، وإنما ما زال مستمرًا، ولكن التقديم عليه متوقف الآن بشكل مؤقت، وحال الفتح مرة أخرى سيتم الإعلان رسميًا.

قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

وضحنا لكم متى يفتح قرض الزواج من بنك التنميه؟، وبالنسبة لقرض الزواج، فهو أحد التمويلات الميسرة التي تقدمها الحكومة السعودية من قبل بنك التنمية إلى المواطنين مقبلين حديثًا على الزواج، أو المتزوجون حديثًا، وكان هذا القرض من أجل تشجيعهم على الزواج، وفي نفس الوقت مساعدتهم ومساندتهم على توفير احتياجاتهم اليومية الأساسية، وكان يُتيح البنك السداد لأطول فترة ممكنة، حيث تقريبًا لمدة خمس سنوات، وكان يتم تقديمه وفق شروط ينبغي أن تتوافر بالمتقدم من أجل القبول.