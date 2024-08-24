5 كليات طبية .. كليات مرحلة ثانية علمي علوم 2024 هتخليك دكتور قد الدنيا “بمجموع اقل من 85%”

مع بداية التسجيل في المرحلة الثانية، نجد الطلاب والطالبات يتساءلون عن كليات مرحلة ثانية علمي علوم 2024، حيث يرغب الطلاب في التعرف على الكليات التي ما زالت متوفرة للتسجيل، ونوضح لكم الكليات التي ما زالت متاحة والمجموع المتوقع لها، بالإضافة إلى طريقة تقديم الرغبات والفترة المحددة لتسجيل طلاب المرحلة الثانية رغباتهم، فكونوا معنا.

كليات مرحلة ثانية علمي علوم 2024

ما زالت هناك عدد كبير من الكليات المتاح لطلاب المرحلة الثانية للشعبة العلمية علمي العلوم، وعلى رأس هذه الكليات كليات الطب البيطري وكليات العلوم والحاسبات والمعلومات، وتأتي الكليات التي ما زالت متوفرة على النحو التالي:

كليات الطب البيطري في مختلف الجامعات المصرية.

كليات العلوم.

كليات التمريض.

بعض كليات الحاسبات والمعلومات للشعبة العلمية.

باقي الكليات المتوفرة للشعبة الأدبية متاحة ومتوفرة للشعبة الأدبية للمرحلة الثانية إن شاء الله، مثل التربية والآداب والحقوق والتجارة وغيرها.

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وضحنا لكم كليات مرحلة ثانية علمي علوم 2024 التي ما زالت متوفرة ويمكن التسجيل بها، وبالنسبة لتسجيل المرحلة الثانية، فهو متاح من يوم الثلاثاء الماضي وحتى يوم السبت الرابع والعشرين من شهر أغسطس من عام 2024، وبالنسبة لطريقة كتابة الرغبات فهي تأتي على النحو التالي: