احسب راتبك بكل سهولة “طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين منصة اعتماد 1446”

يقترب موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر أغسطس الجاري، ونجد الموظفون والموظفات يتساءلون عن طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين منصة اعتماد، بحيث يستعلموا عن الراتب من خلال المنصة والتعرف على مستحقاتهم المالية، ونرفق لكم رابط منصة اعتماد وطريقة عمل استعلام بشكل رسمي، بالإضافة إلى موعد صرف الرواتب هذا الشهر، فكونوا معنا.

الاستعلام عن رواتب الموظفين منصة اعتماد

بكل سهولة يمكن لجميع الموظفين العاملين في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية، سواء بالقطاع المدني أو العسكري، الاستعلام عن قيمة الراتب الخاص بهم من خلال منصة اعتماد، حيث يسير المستعلم على الخطوات التالية:

زيارة منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية السعودية على شبكة الإنترنت. https://portal.etimad.sa/

انقر على قائمة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية، وانقر على خدمة ااستعلام الذاتي عن الحقوق المالية، ثم انقر على بدأ الخدمة.

بعدها يظهر لك مسير الرواتب ويظهر لك قيمة الراتب الخاص بك.

وللعلم أنه يمكن الإطلاع على سلم الرواتب والتعرف على قيمة الراتب وفقًا للدرجة والمرتبة الوظيفية.

متى ينزل الراتب هذا الشهر؟

وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين منصة اعتماد، وبالنسبة لموعد نزول الراتب، فتقوم وزارة المالية السعودية بصرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، حيث الموعد هذا الشهر سيكون في الموعد التالي: