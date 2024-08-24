مصرف ليبيا المركزي يوضح خطوات الحصول على 4000 دولار .. شروط التسجيل

أكد مصرف ليبيا المركزي أنه يمكن لجميع المواطنين صرف مبلغ يصل إلى 4000 دولار من العملات الأجنبية ويتم ذلك بالتسجيل الإلكتروني طبقا لمجموعة من الشروط التي حددها المصرف، حتى يتمكن من قبول المتقدمين للحصول على هذا المبلغ يأتي ذلك في إطار حرص الدولة وبذل قصارى جهودها لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، مما يسهل عليهم المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم البلاد.

ما هي ضوابط التسجيل في صرف العملة الأجنبية من مصرف ليبيا

صرف الدولار واحدة من أهم العمليات التي يرغب جميع المواطنين في الحصول عليها إلا أنه ينبغي توضيح أن الصرف يأتي بناءا على مجموعة من الضوابط التي حددها المصرف وهي على النحو التالي:

ينبغي أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.

كما ينبغي أن يكون مقيم بشكل دائم على أرض الدولة.

الإلتزام الكامل بتسجيل البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع بدقة بصورة صحيحة.

أن يكون لدى المتقدم حساب بنكي حتى يتمكن من تحويل مبلغ الدعم عليه.

يتم حجز العملة الأجنبية من خلال مصرف ليبيا المركزي.

ألا يزيد المبلغ المطلوب عن 4000 دولار.

ينبغي أن يكون في حساب المتقدم البنكي مبلغ يعادل قيمة 4000 دولار بالعملة المحلية.

كيفية التسجيل في صرف 4000 دولار من مصرف ليبيا

يمكن لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على مبلغ 4000 دولار التسجيل من خلال موقع المصرف الرسمي، وذلك بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي حددها البنك، ويأتي ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: