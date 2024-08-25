جدول اسعار سلع التموين شهر سبتمبر 2024 “بعد إلغاء السكر الحر” .. أعرف هتقبض ايه وبكام

يتسال الكثير من الأفراد عن اسعار سلع التموين شهر سبتمبر 2024 وموعد صرفها، ولذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإفصاح عن ذلك، فهو عبارة عن دعم مقدم من الحكومة المصرية لكافة مواطنيها من أجل التقليل من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، فيتم صرف قيمة خمسين جنية لكل فرد، مع صرف العيش المقدم يومياً داخل البطاقة التموينية، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

اسعار سلع التموين شهر سبتمبر 2024

إذا كنت لا تعرف اسعار السلع التموينية لهذا الشهر، يجب عليك متابعة النقاط التالية لمعرفتها:

يبلغ سعر زجاجة الزيت ذات المقدار 800 مللي ثلاثين جنيهاً.

أما عن سعر المكرونة 50 جنيه مصرى.

ويكون مقدار مسحوق الغسيل الاتوماتيك حوالى 800 جرام بسعر 25 جنية.

بينما يبلغ سعر المسحوق العادي للكيس 800 جرام ب 16 جنية.

وتكون قيمة علبة الفول ذات سعة 500 جرام تسعة جنيهات.

نسبةً لكيس السكر في السلع التموينية يتم بيعه ب 60 جنية.

ويتم بيع العدس المجروش داخل المنتجات التموينية ما يقارب الواحد وعشرين جنيه لل 500 جرام فقط.

أما عن منتج الشاي يتم بيعه بمقدار خمسة جنيهات لـ 40 جرام فقط.

ويبلغ سعر مُعلب الصلصة ثماني جنيهات.

سعر زجاجة الجل ال 800 مللي داخل السلع التموينية 6 جنيهات.

أما عن القهوة سريعة الذوبان يكون سعرها أربعة جنيهات.

موعد صرف تموين شهر سبتمبر 2024

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اسعار سلع التموين شهر سبتمبر 2024 وموعد صرفها لذلك السعر، حيث سيتم صرفها في اليوم الأول من شهر سبتمبر ومن الجدير بالذكر أن هذا هو الموعد الثابت لها، مع العلم أنه يتم صرفها من كافة منافذ التموين المتواجدة داخل كافة محافظات مصر.