“من هنا” تعرف على اسمك في اسماء الرعاية الاجتماعية خطوات الاستعلام منصة مظلتي

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق عن إمكانية الاستعلام عن المشمولين في الرعاية من خلال التوجه لمنصة مظلتي الإلكترونية، حيث تعتبر منحة الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي حرصت الحكومة على إطلاقها للمواطنين كما أنها تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، حتى تمد لهم يد العون لمواجهة ظروف الحياة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم البلاد، وعليه فقد أوضحت الوزارة الشروط المطلوبة والتي ينبغي التحقق من استيفائها حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم بكفاءة.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

أوضحت الوزارة أنه يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن أسمائهم في كشوفات الرعاية بسهولة من خلال التوجه لمنصة مظلتي الإلكترونية المتاحة من قبل الوزارة ويتم الاستعلام بسهولة من خلال بعض الخطوات التي نوضحها في الآتي:

أولا يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال اضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الانتقال بعدها إلى بوابة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يتم التحديد على تبويب الاستعلام عن اسماء المشمولين ثم اضافة المحافظة التي يقيم بها المستفيد.

ينبغي اضافة جميع المعلومات المطلوبة ثم التأكد من صحتها قبل التحديد على الاستعلام.

الانتظار بضعة لحظات حتى تظهر الأسماء التي تم قبولها في الدفعة الأخيرة من برنامج الرعاية.

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي ينبغي توفرها في جميع المتقدمين حتى يتم قبولهم في الحصول على الدعم ومن هذه الشروط نذكر: