نزل وحمل الواجبات اليومية أون لاين “رابط منصة مدرستي واجبات 1446” لجميع الصفوف

مع بداية الدراسة وبدأ تعليق الدراسة في بعض الإدارات التعليمية، نجد الطلاب دائمي البحث عن رابط منصة مدرستي واجبات، وذلك لأداء الواجبات المدرسية الخاصة بهم، ونوضح لكم في تقرير اليوم رابط المنصة وكيفية حل الواجبات من خلالها، بحيث تتمكنوا من استكمال يومكم الدراسي، فتابعوا معنا.

رابط منصة مدرستي واجبات

تقدم منصة مدرستي باقة من الخدمات للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وليس الطلاب فقط بل المعلمين وأولياء الأمور، ومن ضمن الخدمات التي توفرها للطلاب هي الواجبات المدرسية، حيث يتمكن الطالب من حل واجباته إن سار على الخطوات التالية:

يدخل الطالب إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي الموجود على شبكة الإنترنت. https://schools.madrasati.sa/Auth/learn

يقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة مستخدمًا بياناته الشخصية.

ينقر على أيقونة الواجبات من الصفحة الشخصية ويبدأ في حل الواجبات المقررة عليه.

بعد الانتهاء من الواجبات يقوم بإرسالها وسوف يتم مراجعتها من قبل المعلم.

وللعلم أنه يمكن الحصول على واجبات في أي وقت يأمر به المعلم وليس أثناء تعليق الدراسة وتحويلها على المنصة فقط.

خدمات منصة مدرستي للطلاب

أرفقنا لكم بالأعلى رابط منصة مدرستي واجبات، والذي من خلال المنصة يمكن حل الواجبات، وبالنسبة لخدمات منصة مدرستي، فهي كالتالي: