أصبح بإمكانك استقبال تردد قناة سبيستون الجديد على أجهزة الاستقبال الخاصة بك الموصولة بالقمر الصناعي عرب سات أو نايل سات بكل سهولة، ولكن قبل ذلك يجب العلم أن الكثير من أولياء الأمور يرغبون في تنزيل هذه القناة على أجهزتهم حتى يستفيد أطفالهم من المحتوى المميز الذي تقدمه القناة لهم، والجدير بالذكر أن القناة تعتبر واحدة من أقدم وأشهر القنوات المتخصصة في عرض المحتوى المتعلق بالأطفال، كذلك فإنها تشتهر ببرامجها الممتعه جدًا التي تساهم بشكل كبير في إسعاد قلوب أطفالنا، بخلاف ذلك فإن القناة تجمع بين التسلية والترفيه بالإضافة إلى تعلم القيام السليمة للأطفال.

تردد قناة سبيستون الجديد

يساعدك تردد قناة سبيستون الجديد في تقديم محتوى متميز لأطفالك يستفيدون منه بشكل كبير، حيث أن هذه القناة تبعد تمام البعد عن أي محتوى مخل وذلك بفضل هدفها السامي في تعليم الأطفال القيم التربوية الصحيحة، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات بشكل مفصل فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (Vertical).

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة سبيستون الجديد على القمر الصناعي عرب سات

أما بالنسبة إلى تردد القناة على عرب سات فإن إدارة القناة قد حرصت على توفير تردد خاص بها على هذا القمر، وذلك كي يستمتع الأطفال بمحتواها من المميز من أي مكان داخل مختلف بقاع الوطن العربي، وسوف نوضح لكم هذا التردد بشكل مفصل فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12341.

الاستقطاب: رأسي (Vertical).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناة سبيستون على جهازك

بعدما قمنا بتوضيح ترددات القناة يمكنكم الآن تثبيتها بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: