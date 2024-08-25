كم يوم باقي على تاريخ صرف الدعم السكني لشهر أغسطس الجاري 2024 “الوزارة توضح”

تاريخ صرف الدعم السكني يشغل بال الكثير من المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية وخصوصًا مستفيدي الدعم، ذلك الدعم السكني الذي يقوم صندوق التنمية العقارية بتقديمه للمواطنين والمواطنات في اليوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، ولأن الموعد قابل للتغيير بالتأخير، فيطلع المستفيدين شهريًا على موعد الصرف، ونوضح لكم الموعد الأخير والنهائي لصرف سكني عن شهر أغسطس فكونوا معنا.

تاريخ صرف الدعم السكني

يقوم صندوق التنمية العقارية بصرف الدعم السكني للمواطنين والمواطنات مشمولي الدعم باليوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، وذلك طالما أن اليوم يصادف يومًا للعمل الرسمي في البنوك السعودية، بينما يتم الترحيل والتأخير يومًا أو يومين في حالة مصادفة الصرف ليوم إجازة رسمية، وهذا الشهر سيتم التأخير ليوم الأحد بعد مصادفة اليوم ليوم إجازة رسمية، حيث الصرف في الموعد التالي:

يوم الأحد الموافق يوم الحادي والعشرين من شهر صفر من عام 1446، حيث يصادف الخامس والعشرين من أغسطس من عام 2024.

أي باقي من الآن على الصرف ثلاث أيام فقط وبضع ساعات.

الشروط الأساسية لاستحقاق دعم سكني

وضحنا لكم تاريخ صرف الدعم السكني، وبالنسبة لشروط استحقاق الدعم، فهي ينبغي أن تتوافر بالمتقدم جميعها شهريًا حتى ينزل له الدعم، وتأتي الشروط على النحو التالي: