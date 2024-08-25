لقاء العمالقة المنتظر “الأحمر والأبيض” .. موعد مباراة السوبر الأفريقي 2024 والقنوات الناقلة

إذا كنت من محبي نادي الأهلى والزمالك وترغب في معرفة موعد مباراة السوبر الأفريقي 2024 فهي تعد من أهم المباراة التي ستقام في هذا العام، لما لها من أهمية كبيرة في نفوس عشاق الكرة، والآن يقوم كلًا من الفريقين بالاستعداد بشكل كبير للفوز بها خاصةً نادي الأهلى الملقب بلقب السوبر، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

موعد مباراة السوبر الأفريقي 2024

يرغب الكثير من عشاق الكرة معرفة موعد مباراة السوبر الأفريقي وعلى أي أرض سيتم إقامة المباراة، ولكن من المتوقع أن يتم لعب المباراة في اليوم السابع والعشرون من شهر سبتمبر لعام 2024 على أن يوافق ذلك يوم الجمعة، مع العلم أن هذه الأبناء لم يتم تأكيدها من قبل الجهات المسؤولة، فور تأكيدها سيتم نشر ذلك عبر الصفحات الخاصة بكلا الفريقين.

أما عن الأرض التي سيقام بها مباراة السوبر الأفريقي 2024 لفريقي الأهلى والزمالك، داخل المملكة العربية تحديداً داخل الرياض وستنطلق داخل ملعب أرينا، وستقوم مجموعة من القنوات الفضائية الكبرى بعرض المباراة بشكل مباشر بصوت والصورة فعلى كلا من عشاق الكرة ومحبي الفريقين البدء بتحميلهم على الجهاز الخاص بك، لمشاهدة ممتعة و شيقة ومليئة بالإثارة.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي 2024

تنطلق المباراة في أراضي الرياض، وستقوم البعض من القنوات والصفحات المرخصة بعرض المباراة، في حين لا تعرف ماهي هذه القنوات سوف نقوم بعرضها لكن في النطاق التالى: