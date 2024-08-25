أدفع مقابل رمزي “وشاهد جميع المباريات الحصرية عبر تردد قناة ssc المشفرة 2024”

ساعات قليلة وتبدأ منافسات الدوري السعودي الدرجة الأولى دوري يلو، ولهذا نجد المواطنين والموطنات بالمملكة العربية السعودية يتساءلون عن تردد قناة ssc المشفرة، وذلك لمتابعة المباريات الرياضية التي يتم إذاعتها على القناة وأيضًا كل الأحداث الرياضية الأخرى وليس مبارايات كرة القدم فقط، ونرفق لكم تردد القناة وطريقة استقبالها على جهاز الاستقبال، فكونوا معنا.

تردد قناة ssc المشفرة

قنوات ssc السعودية الرياضية هي أحد أشهر القنوات الفضائية الموجودة على الأقمار الصناعية، والتي تقوم بنقل محتواها للمواطنين في المملكة العربية السعودية وكذلك الوطن العربي، ومنها القنوات المجانية ومنها المشفر، حيث القنوات المجانية يمكن لقطها بكل سهولة، بينما القنوات المشفرة فقد تحتاج إلى دفع اشتراك شهري، بحيث تتمكن من متابعة محتوى القناة الرياضي.

والقنوات المشفرة ليس لها تردد وإنما لها اشتراك، عليه أن يقوم المشاهد بدفعه شهريًا، ثم سيتمكن من متابعة محتوى القناة، وبالنسبة للقناة المجانية، فترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة استقبال تردد قناة ssc الرياضية

وضحنا لكم أن تردد قناة ssc المشفرة ينبغي أن تقوم بدفع اشتراك حتى تتمكن من متابعة المحتوى التي تقوم القناة بنشره على الشاشة، وبالنسبة لطريقة استقبال القناة المجانية فهو وفقًا للخطوات التالية: