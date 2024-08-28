نزلها حالا .. أجمل الاغاني على تردد قناة كراميش الجديد 2024 لجميع الأقمار الصناعية بجودة ممتازة

قناة كراميش واحدة من أهم القنوات المتخصصة التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي لجميع الأطفال علاوة على أنها تقدم مجموعة من أفلام الكرتون بالإضافة إلى الأغاني التي توفرها من خلال الرسوم المتحركة ويحبها الأطفال بشكل كبير و يرددونها باستمرار، لذلك يرغب الأهالي في التعرف على تردد القناة الجديد لتنزيلها على مختلف الأقمار الصناعية، وذلك بعد التأكيد من إدارة القناة على أنه تم تحديث ترددها لضبط جودة البث، لذلك يمكنكم تحديث التردد عبر جهاز الاستقبال ببعض الخطوات البسيطة.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

حرصت إدارة قناة كراميش على تعديل ترددها على مختلف الأقمار الصناعية وذلك لإمكانية عرض المحتوى بجودة أعلى، كما أنها توفر جميع البرامج بدون تشفير او انقطاع في البث لذلك يمكن اضافة بيانات التردد التالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كراميش على عرب سات

أيضا يمكن لمستخدمي عرب سات تحديث تردد القناة من خلال بعض الخطوات البسيطة وتسجيل البيانات التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

طريقة تثبيت قناة كراميش

توفر قناة كراميش محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم المتعة والتسلية لذلك يحب الأطفال مشاهدة هذه القناة باستمرار، لهذا في حال كان يرغب الآباء في تنزيلها على أجهزة الرسيفر بامكانهم اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى القائمة الرئيسية ثم التحديد على اعدادات القمر.

اختر القمر المفضل الذي ترغب في تحديث التردد من خلاله.

اضغط بعد ذلك على قائمة الترددات ثم حدد على خيار اضافة تردد جديد.

سجل بيانات التردد المخصص للقناة ثم انقر على خيار بحث.

انتظر حتى يتم تحميل القناة وتعرض على الشاشة.

اضغط على حفظ التغييرات ثم أخرج للتأكد من أن القناة متاحة ضمن قنواتك المفضلة على الجهاز.

ما هي مزايا قناة كراميش

تتمتع قناة كراميش بمجموعة متنوعة من المزايا التي تجعلها الوجهة المفضلة لجميع الأطفال، ويأتي من أبرز مميزاتها ما يلي: