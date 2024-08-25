أعرف حالًا .. تنسيق كليات المرحلة الثانية 2024 لجميع التخصصات أدبي وعلمي علوم

تنسيق كليات المرحلة الثانية يشغل بال الطلبة والطالبات في الأيام الحالية، وذلك لأن عمليات التسجيل لم تنتهي بعد، بل ما زالت علميات التسجيل مستمرة ويستمر الطلاب والطالبات في إدخال الرغبات الخاصة بهم، ونوضح لكم الحد الأدنى للمرحلة الثانية وتنسيق بعض الكليات، فكونوا معنا.

تنسيق كليات المرحلة الثانية 2024

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان الحد الأدنى للشعبة العملية والأدبية، حيث الحد الأدنى للادبية 230 درجة، حيث نبسة 56.9%، بينما الشعبة العلمية من 265 درجة، سواء لشعبة العلوم أو الرياضيات، وكل ما هو مجموعه يتراوح بين هذا المجموع سيكون مسجل بالمرحلة الثانية ويبدأ في كتابة الرغبات الخاصة به، وتأتي الكليات الخاصة المرحلة الثانية ما يلي:

كليات الطب البيطري في الجامعات المصرية.

كليات التمريض في مختلف الجامعات المصرية.

كليات العلوم في مختلف جامعات مصر.

كليات الحاسبات والذكء الاصطناعي بمختف الجامعات المصرية.

كليات التربية والآداب والخدمة الاجتماعية والطفولة المبكرة وباقي الكليات الأخرى التي ما زالت موفرة وبها أماكن كثيرة.

طريقة إدخال الرغبات عبر موقع التنسيق

وضحنا لكم تنسيق كليات المرحلة الثانية 2024 لبعض الكليات للشعبة العلمية والأدبية، وبالنسبة لطريقة إدخال الرغبات، فهي بالسير على الخطوات التالية: