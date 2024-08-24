بشرى لسيدات الجزائر .. التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل 2024 .. الخطوات والشروط

تعتبر الوكالة الوطنية واحدة من أهم الجهات الحكومية التي تقدم دعم بصفة مستمرة لجميع مواطنيها وذلك من خلال برامج الدعم التي توفرها لجميع المواطنين من محدودي الدخل حتى يتمكنوا من مواجهة الحياة الصعبة، لذلك حرصت الوكالة على توفير منصة حكومية رسمية على الإنترنت يمكن التسجيل بها في جميع المنحة بشكل إلكترونية لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل في أي دعم، وفي إطار حرص الدولة على توفير مصدر دخل ثابت للسيدات التي لا يوجد لها عمل أو دخل شهري وفرت لهم منحة المرأة الماكثة في البيت مع ضرورة التحقق من بعض المعايير التي تؤكد عليها الوكالة بين الحين والآخر.

خطوات التسجيل في منحة المرأة بالجزائر

أعلنت الحكومة أنه يمكن التسجيل في منحة المرأة الماكثة من جديد بعد أن أكدت أن التسجيل يتم بناءا على عدة ضوابط أساسية لا ينبغي التغاضي عنها، كما أعلنت أن خطوات التسجيل تتم طبقا للآتي:

توجه إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

للتشغيل بالجزائر. اضف بيانات حسابك الرسمي على المنصة من خلال تسجيل الدخول باضافة الاسم ورقم المرور.

حدد من الخدمات المتاحة أمامك خيار الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على منحة المرأة الماكثة في المنزل.

املأ جميع بيانات الاستمارة بالمعلومات الصحيحة للمتقدم مع التأكد من صحتها.

إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة ثم اضغط على إرسال الطلب.

أخيرًا ينبغي الانتظار حتى تتمكن الوكالة من مراجعة الطلب والموافقة عليه بعد الإطلاع على الشروط ومدى استيفائها.

ما هي ضوابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالمنزل

أكدت الوكالة الوطنية أنه يمكن التسجيل في المنحة بعد مراعاة بعض الضوابط الأساسية التي يتعين من خلالها قبول المتقدم ونجاح التسجيل، لذلك جاءت هذه المعايير على النحو التالي: