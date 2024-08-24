تثبيت سريع لـ تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد للأطفال على نايل وعرب سات

قنوات الأطفال الفضائية لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل، ومن ضمن القنوات المشهورة في عالم الأطفال وما زالت مشهورة حتى الآن هي قناة طيور الجنة، ونجد المواطنين والموطنات يبحثون عن تردد قناة طيور الجنة، وذلك من أجل تثبيت التردد الخاص بالقناة، ومن أجل الاستمتاع بمحتواها المميز التي تقدمه للأطفال، فدعونا نذكر لكم تردد القناة بالإحداثيات، فكونوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

طيور الجنة من القنوات الفضائية المتخصصة لعرض محتوى للأطفال، وقد انطلقت القناة في عام 2008 المنصرم وتخصصت في نقل محتوى يناسب الأطفال سواء أناشيد وأغاني أو برامج للأطفال، وهي تحت إشراف خالد مقداد وتبث محتواها منذ 16 سنة تقريبًا من الأردن، ويأتي التردد الخاص بالقناة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة

وضحنا لكم إحداثيات تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، وبالنسبة للطريقة الصحيحة لتثبيت تردد قناة طيور الجنة، فهي على النحو التالي:

قم في بداية الأمر بالضغط على زر القائمة من داخل الريموت الخاص بجهاز استقبالك.

اختر التثبيت اليدوي لتختار قائمة الأقمار الصناعية، وبعدها أضف الإحداثيات الخاصة بقناة طيور الجنة.

انقر على زر بحث وانتظر ظهور القناة أمامك، وانقر بعدها على حفظ.

وبعد ذلك ستكون القناة بقائمة القنوات الفضائية الموجودة على جهازك، وبعدها يمكن أن تقوم بنقل القناة إلى رقم أقرب لتكون قريبة من قائمة القنوات الخاصة والمفضلة لديك.