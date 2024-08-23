تابعوا “الحَلقة الأولى” موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقه 165 وترددات القنوات الناقلة لها

موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقه 165 يبحث عنه جمهور المسلسلات التركية، خاصة بعد أن حقق نجاحًا ساحقًا على مدار أجزائه السابقة، ويعتبر هذا المسلسل واحدًا من أكبر المسلسلات التاريخية التي تمكنت من تحقيق جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي، وقد أكدت الشركة المنتجة للمسلسل أن الموسم الجديد سيحتوي على العديد من الأحداث التاريخية المثيرة، ونوضح المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في السطور التالية.

موعد مسلسل المؤسس عثمان

من المقرر أن يتم تحديد موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقه 165 في نهاية شهر سبتمبر القادم أو بداية شهر أكتوبر كحد أقصى، وقد أعلنت الشركة أن الموسم الجديد سيكون أكثر إثارة وتشويقًا حيث يستعرض محاولات المؤسس للسيطرة على مدينة بورصة، وذلك بعد أن تمكن من فرض سيطرته على القلعة، وستعرض الحلقات على قناة ATV التركية يوم الأربعاء، ويتم عرضه باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع.

وقد كانت جميع المواسم السابقة تعرض عبر قناة ATV التركية مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت مدينة إسطنبول، وتعرض الحلقات مترجمة عبر شاشة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 8:00 بتوقيت تونس والساعة 9:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

بعد أن وضحنا موعد مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس الحلقه 165 نوضح فيما يلي تردد القنوات الناقلة له:

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

قناة ATV التركية

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 11628.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

قناة ايه تي في التركية تعد من أهم القنوات التي تعمل على عرض المسلسلات التركيه الشهيره في كافه أنحاء العالم، حيث أنها عرضت الأجزاء الخمسه من مسلسل قيامه عثمان والذي يتم انتظاره في الفتره الحالية، حيث يتم عرض الموسم السادس منه على شاشه هذه القناه وترجمته إلى العربيه ثم عرضه على قناه الفجر الجزائريه.