جاري الآن إيداع و صرف المرتبات لشهر أغسطس 2024 للموظفين في الفيز البنكية

يرتفع البحث من جانب العديد من الاشخاص في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي 2024 فهذا هو الشغل الشاغل لهم بالوقت الجاري، ومن المعروف ان وزاره الماليه قد أوضحت هذا الموعد الخاص بصرف تلك المرتبات وفي مقالنا هذا سنوضح لكم التفاصيل.
موعد صرف المرتبات لشهر أغسطس 2024
يقوم الكثير من الاشخاص في مصر بالبحث للتعرف على موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 وقامت وزارة المالية بالإجابة على تساؤل المواطنين بشأن ذلك، حيث انها قالت ان المرتبات من المقرر أن يتم صرفها في يوم 22 من أغسطس الموافق يوم الخميس 2024 وفيما يرتبط بصرف مرتبات شهر ستمبر 2024 فإنها ستكون في يوم 22 سبتمبر 2024، ويمكننا ان ننتظر حتى يتم الإعلان عن مواعيد صرف الرواتب الخاصة بشهر أكتوبر 2024
الحد الأدنى للأجور 2024
تعرف على جدول الحد الأدنى للأجور في مصر بالتزامن مع موعد صرف رواتب شهر أغسطس 2024:
- الدرجة السادسة ينال فيها الموظف على 6000 جنيه مصري
- كما أن الدرجة الخامسة يحصل فيها الموظف على 6500 جنيه مصري
- كما ان الدرجه الرابعه يحصل فيها الموظف على 7000 جنيه مصري
- كذلك ان الدرجه الثالثه يحصل فيها الموظف على 7500 جنيه مصري
- كما ان الدرجة الثانية يحصل فيها الموظف على 8000 جنيه مصري
- هذا بجانب ان الدرجه الاولى يحصل فيها الموظف على 8200 جنيه مصري
- كما أن درجة المدير العام يحصل فيها الموظف على 8200 جنيه مصري
- كما أن الدرجة العليا يحصل فيها الموظف على 10200 جنيه مصري
- الدرجة الوظيفية ممتازه يحصل فيها الموظف على 12200 جنيه مصري.