سجل الان.. خطوات التسجيل في تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي بالعراق والشروط المطلوبة للتقديم

يشهد العراق حراكا كبيرا في مجالات التوظيف الحكومية حيث يعد مجلس الخدمة الاتحادي من أبرز الجهات المختصة في توفير فرص العمل للشباب والكفاءات العراقية كما يسعى المجلس من خلال فتح باب التقديم للتعيينات إلى تعزيز العدالة في توزيع الوظائف الحكومية وضمان الشفافية في عملية التوظيف عبر الموقع الإلكتروني الرسمي حيث يمكن للمواطنين متابعة الشواغر المتاحة وتقديم طلباتهم بسهولة بما يتوافق مع الشروط المحددة التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

خطوات التسجيل في تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي العراق

للتسجيل في تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي في العراق يجب اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى موقع مجلس الخدمة الاتحادي للدخول إلى الموقع اضغط هنا .

إدراج اسم المستخدم الخاص بك في الموقع.

تدوين كلمة المرور الخاصة بك ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول.

تنزيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل من الموقع.

تعبئة البيانات المطلوبة داخل الاستمارة بدقة.

التأكد من صحة المعلومات والبيانات المكتوبة قبل إرسال الاستمارة.

إرفاق المستندات المطلوبة مثل الهوية الوطنية والشهادات المطلوبة.

الضغط على كلمة حفظ لإتمام عملية التسجيل.

تأكد من أن جميع البيانات صحيحة والمستندات مرفقة لضمان نجاح عملية التقديم.

شروط التسجيل في تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي للتعيين في العراق