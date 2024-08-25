تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2024 .. تثبيت سريع حالًا للقناة على جميع الأقمار الصناعية

قناة ماجد كيدز HD معروفة على نطاق واسع وتحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور، حيث تقدم هذه القناة الفضائية مزيجًا متنوعًا من المحتوى الترفيهي والتعليمي وأصبحت وجهة مفضلة للأطفال من مختلف الأعمار، وفيما يلي سنرصد لكم أهم الترددات الخاصة بها.

تردد قناة ماجد

تتضمن برامج قناة ماجد للأطفال عدداً من البرامج والمسلسلات المميزة التي تستحوذ على اهتمام الأطفال، ومن أشهر البرامج التي تبثها القناة هذا العام هي (فيلم ربانزل ومسلسل النقيب خلفان وفيلم حكاية لعبة ومسلسل يوميات فطين وفيلم البحث عن نيمو)، كما تقدم القناة محتوى بجودة HD، مما يوفر للأطفال تجربة مشاهدة رائعة تجمع بين الصور الواضحة والصوت الواضح، كما تناسب القناة جميع الأعمار لعدم وجود مشاهد غير لائقة وتتضمن مجموعة متنوعة من أفلام الرسوم المتحركة، فيما يلي ترددات البث لقناة ماجد كيدز HD:

التردد: 11411

الاستقطاب: عمودي

معدل التشفير: 30000

تردد قناة ماجد كيدز HD على عربسات

لا تقتصر شهرة قناة ماجد كيدز على القمر الصناعي نايل سات، بل تمتد إلى القمر الصناعي عربسات، مما يوفر سهولة الوصول إلى القناة للمشاهدين في مختلف المناطق، حيث تعرض القناة المحتوى على مدار 24 ساعة في اليوم دون انقطاع، ويتم تحديثها باستمرار ببرامج تساهم في تعليم وترفيه الأطفال، فتبث قنوات ماجد كيدز HD على القمر الصناعي عربسات:

التردد: 11804

الاستقطاب عمودي

معدل التشفير: 27500

كيفية تحميل قنوات ماجد كيدز HD

لتحميل قنوات ماجد كيدز HD والاستمتاع بمحتواها المتنوع، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة الآتية: