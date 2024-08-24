قناة الأطفال الحقيقية “تردد قناة طيور بيبي TOYOIR BABY TV” .. تثبيت سريع 2024

تعد قناة طيور الجنة الآن من القنوات الفضائية البارزة التي حازت على إعجاب الكثير من المتابعين وبالتالي الكثير من المواطنين، كما تقدم القناة باقة من الأغاني الترفيهية وكذلك الأغاني المتنوعة التي تساهم في تعليم الأطفال القيم الأخلاقية والدينية، فسنقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الطفل على القمرين نايل سات وعرب سات اليوم حتى يتمكن المتابعون من مشاهدة القناة طوال اليوم.

تردد قناة طيور بيبي

يحرص الكثير من متابعينا في الوطن العربي على متابعة أحدث الأغاني والألحان التي تستهوي الأطفال في الوقت الحالي، مما جعل قناة طيور الجنة للأطفال من القنوات الفضائية المفضلة لدى الكثير من العائلات، لذلك سنوضح لكم التردد على القمرين عرب سات ونايل سات:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11274

عامل الاستقطاب أفقي

معدل التشفير 27500

عامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة طائر الجنة على عربسات

القمر الصناعي عربسات

تردد القناة: 11310

عامل الاستقطاب عمودي

معدل التشفير 27500

عامل تصحيح الخطأ 3/4

كيفية تنزيل تردد قناة طيور الجنة

لمن يرغب بتحميل تردد قناة طيور الجنة الطفل الجديدة 2024 على التلفزيون، سواء النايل سات أو عرب سات، لمتابعة جميع الأغاني والأغاني التي تقدمها القناة يومياً والتي تتعلق بتعليم الأطفال القيم الأخلاقية والدينية، ستحتاج إلى اتباع الخطوات الآتية:

أولاً، قم بتشغيل التلفزيون.

بعد ذلك، ادخل إلى قائمة الإعدادات.

ثم حدد أيقونة ”إضافة قناة“.

أدخل تردد القناة.

بعد ذلك، ابحث عن القناة الفضائية المجانية.

أخيرًا، عندما تظهر القناة، انقر على زر ”حفظ القناة“ على التلفزيون.

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، ستتمكن من مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الحصرية الجديدة على القناة، حيث تقوم القناة بإعادة بث المحتوى بانتظام خلال اليوم وتقدم أغاني دينية وتربوية بشكل منتظم، مما يجعلها الخيار المفضل للعائلات العربية التي تسعى لتقديم محتوى هادف لأطفالها.