لولو يا ماما لولو “تردد قناة وناسة WANASAH TV” .. تثبيت التردد على نايل سات 2024

قناة وناسة هي واحدة من أشهر قنوات الأطفال الترفيهية للأطفال بالإضافة إلى كونها قناة تعليمية، حيث تقدم القناة محتوى يناسب جميع الأطفال من مختلف الفئات العمرية من خلال الأغاني التي تقدم النصائح بطريقة يحبها الأطفال ويفهمونها، وما يميز هذه القناة أنها تعرض طوال اليوم، ومن أهم ما يميز القناة أيضاً أن المحتوى يقدم مجاناً تماماً.

تردد قناة وناسة

يرصد محرك البحث العديد من عمليات البحث من قبل الآباء والأمهات تدور حول معرفة أحدث ترددات قناة وناسة حيث تقوم إدارة القناة بتحديث محتواها على فترات منتظمة حتى لا يمل الأطفال ويتم إصدار تردد جديد مع كل تحديث،فسنقدم لكم التردد الجديد لقناة وناسة 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات – عرب سات وهي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

كما يمكنك ضبط قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي عرب سات، من خلال ادخال الآتي:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

ضبط الترددات الجديدة لقناة وناسة على أجهزة الاستقبال

للاستمتاع بمشاهدة قناة وناسة في مصر والدول العربية، يمكن لأي شخص ضبط وتحميل الترددات الجديدة قم باتباع الآتي: