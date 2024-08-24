قبل فتح الإعلان الجديد .. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن كيفية الاستفسار عن شقق الإسكان الاجتماعي لجميع المواطنين المتقدمين للحصول على سكن، إذا كنت ترغب في معرفة حالة طلبك بالإضافة إلى تفاصيل مثل موعد الحجز فيما يتعلق بشقق الإسكان الاجتماعي، يمكنك الاستفسار باستخدام رقمك القومي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

للاستفسار عن السكن الاجتماعي باستخدام رقمك الوطني، اتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى رابط الاستعلام اضغط هنا للانتقال إلى الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام عن السكن الاجتماعي باستخدام الرقم.

حدد مشروع الإسكان الاجتماعي الخاص بك: بمجرد الدخول إلى الموقع الإلكتروني، اضغط على أيقونة ”مشاريع الإسكان الاجتماعي“ من القائمة الرئيسية.

أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم المشروع الخاص بالمشروع الذي ترغب في الاستعلام عنه وأدخل بياناتك الشخصية مثل الاسم والرقم القومي والمهنة ومحل الإقامة.

استفسر عن حالة طلبك انقر على أيقونة ”استفسر“ لعرض نتائج طلبك، بالإضافة إلى أسباب القبول أو الرفض.

كيفية التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

يمكنك التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي بالطرق الآتية:

الاتصال على رقم الهاتف المحمول 1188 أو 5777.

رقم الهاتف الأرضي: 090071117

الإسكان الاجتماعي

فيما يلي تفاصيل الوحدات السكنية التي توفرها مشروعات الإسكان الاجتماعي: