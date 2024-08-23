الآن طريقة الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي الوجبة الأخيرة

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يبحث عنها ملايين المواطنين حيث يرغبون في التعرف على المستفيدين من وجبات هذا البرنامج، ومن المقرر أن يتم صرف الوجبة الجديدة قريبًا وذلك طبقًا لقرار السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، وقد أوضحت الوزارة أنه تم زيادة عدد المستفيدين لدعم أكبر فئة من المجتمع نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، وفي السطور التالية نوضح شروط وخطوات الاستعلام عن المستفيدين من مساعدات هذا البرنامج.

المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

ستقوم الحكومة العراقية بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من خلال منصتها الإلكترونية مظلتي، ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الفئات البسيطة في المجتمع وتخفيف العبء عنها، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بسبب العديد من الصراعات والنزاعات المنتشرة على مستوى العالم، وبإمكان المواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة الجديدة للبرنامج من خلال اتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

حدد أسماء المستفيدين.

سجل بيانات المتقدم وحدد المحافظة.

في النهاية، اضغط على زر البحث.

ستظهر الكشوف بصيغة ملفات PDF تستطيع تحميلها والبحث بداخلها عن اسم المتقدم.

شروط الرعاية الإجتماعية في العراق 2024

تقوم وزارة العمل والشؤون الإجتماعية باختيار أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية بالعراق 2024 بناءًا على مجموعة من الشروط، ومن أهمها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقيًا ومقيمًا داخل العراق.

يجب ألا يكون مستفيدًا من أي برامج دعم أخرى.

يجب ألا يكون لديه أي عقارات أو سجلات تجارية.

يجب أن يكون من أصحاب الدخل المحدود وألا يكون له مصدر دخل ثابت شهري.

يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أشخاص على الأقل.

يجب أن يتراوح عمر الرجال بين 18 و60 سنة، وأن يتراوح عمر السيدات بين 15 و55 سنة.

هذه الشروط بشكل أساسي يجب أن تتوفر لدى المواطن الذي يرغب في التسجيل في برنامج الرعايه الاجتماعيه، حيث أنه يعد من أهم البرامج الموجوده في الفتره الحاليه، وهي برامج الدعم التي تقدم المساعده لكافه المواطنين المحتاجين والاشخاص العاطلين عن العمل كذلك الأسر الفقيرة في كافه المحافظات العراقية.