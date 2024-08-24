وزارة المالية تكشف عن بداية إيداع صرف المرتبات لشهر اغسطس للموظفين 2024

كل المواطنين الآن في مصر من الموظفين بالقطاع العام والخاص يواصلون البحث للتعرف على موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر أغسطس الحالي 2024، حيث أنهم يرغبون في التعرف على موعد الصرف لذا سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل في السطور القليله القادمه.
موعد صرف المرتبات لشهر اغسطس 2024
يعاني العديد من الأشخاص بالتعرف على موعد صرف مرتبات الموظفين 2024 وقد تم التنويه من جانب وزارة المالية حول هذا الموعد المخصص لصرف تلك المرتبات فقد قالت وزارة المالية وأوضحت انه سوف يتم صرف المرتبات الخاصة بالموظفين بالقطاع العام والخاص في يوم 22 من أغسطس الموافق الخميس2024.
الحد الأدنى للأجور 2024 لرواتب شهر أغسطس الجاري
أوضحت وزارة المالية كل ما يخص جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين للعام الحالي 2024، والذي يكون كما يلي:
- الدرجة السادسة يكون مرتب الموظف بها حوالي 6000 جنيه مصري
- الدرجة الخامسة يكون مرتب الموظف بها حوالي 6500 جنيه مصري
- هذا بالإضافة إلى أن الدرجة الرابعة يكون مرتب الموظف بها 7000 جنيه مصري
- كذلك أن الدرجة الثالثة يكون مرتب الموظف بها 7500 جنيه مصري
- الدرجة الثانية يكون مرتب الموظف بها حوالي 8000 جنيه مصري
- كما أن الدرجة الأولى يكون مرتب الموظف بها حوالي 8200 جنيه مصري
- درجة المدير العام يكون مرتب الموظف بها 9200 جنيه مصري
- الدرجة العليا يكون مرتب الموظف بها حوالي 10200 جنيه مصري
- هذا بالإضافة إلى أن الدرجة الوظيفية المتاحة يكون مرتب الموظف بها 12,200 جنيه مصري