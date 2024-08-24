وزارة المالية تكشف عن بداية إيداع صرف المرتبات لشهر اغسطس للموظفين 2024

كل المواطنين الآن في مصر من الموظفين بالقطاع العام والخاص يواصلون البحث للتعرف على موعد صرف مرتبات الموظفين لشهر أغسطس الحالي 2024، حيث أنهم يرغبون في التعرف على موعد الصرف لذا سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل في السطور القليله القادمه.

موعد صرف المرتبات لشهر اغسطس 2024

يعاني العديد من الأشخاص بالتعرف على موعد صرف مرتبات الموظفين 2024 وقد تم التنويه من جانب وزارة المالية حول هذا الموعد المخصص لصرف تلك المرتبات فقد قالت وزارة المالية وأوضحت انه سوف يتم صرف المرتبات الخاصة بالموظفين بالقطاع العام والخاص في يوم 22 من أغسطس الموافق الخميس2024.

الحد الأدنى للأجور 2024 لرواتب شهر أغسطس الجاري

أوضحت وزارة المالية كل ما يخص جدول الحد الأدنى لأجور الموظفين للعام الحالي 2024، والذي يكون كما يلي: