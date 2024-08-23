شوف أحداث الموسم الثاني .. موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 الجزء الجديد عبر القنوات الناقلة

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقه 29 يزداد البحث عن هذا المسلسل بسبب الجماهيرية الكبيرة التي حصل عليها، حيث يتناول قصة واحد من أعظم القادة في تاريخ المسلمين ، وسوف يستأنف عرض العديد من جوانب حياته الاجتماعية والسياسية في الجزء الثاني، وينتظر المتابعون عرض حلقات هذا الموسم على أحر من الجمر، وفي السطور التالية سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي

يتساءل الكثير من الجماهير عن موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقه 29، ويتوقع الكثيرون أن تكون بداية هذا الجزء يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر القادم، وذلك عند الساعة 8:00 مساءً، حيث ستعرض أولى الحلقات عبر قناة TRT ويهتم هذا المسلسل بعرض قصة حياة القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي قام بتحرير القدس والقضاء على الحملات الصليبية.

من المتوقع أن يكون الموسم الجديد مليئًا بالأحداث الشيقة والمثيرة، حيث سيعرض المزيد من البطولات والمحن التي يواجهها بطلنا بكل قوة وصلابة، ويوضح الطرق التي تمكنه من التغلب على هذه الصعوبات حتى يتمكن من توحيد صفوف الأمة والنجاح في تأسيس الدولة الأيوبية القوية وإنهاء الحملات الصليبية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

بعد أن وضحنا موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني الحلقه 29، يجب أن نوضح أنه يمكنك مشاهدة حلقاته بجودة عالية من خلال القنوات العديد من القنوات المجانية ونوضح تردداتها في السطور التالية:

قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة TRT

التردد: 12645

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

يمكنكم متابعة الموسم الثاني الجديد مسلسل صلاح الدين الايوبي عبر شاشه هذه القناه، حيث أنها تعمل على عرض الجزء الجديد في وقت قريب في بدايه شهر أكتوبر أو سبتمبر المقبل وهي الحلقه التي يتم عرضها في تمام الساعه 9:00 مساء بتوقيت مكه المكرمه يوم الاثنين من كل أسبوع.