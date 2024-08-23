متى بداية الدراسة في السعودية 1446 ومواعيد الأجازات الرسمية

ينتظر الطلاب ي المملكة العربية السعودية الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد، وذلك ليستعدوا للعام الجديد معنويا ونفسيا، ويحضروا أدواتهم المدرسية اللازمة في العملية التعليمية، ويبدأوا في تنظيم ساعات نومهم ليتناسب مواعيد المدرسة، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية للعام الدراسي، وسنشرح لكم التفاصيل في السطور القادمة.

بداية الدراسة في السعودية 1446

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد العودة للعام الدراسي للطلاب والمعلمين والتي جاءت على النحو التالي:-

عودة المشرفين التربويين والقائمين بالمهام الإدارية يوم 4 من أغسطس 2024.

عودة المعلمين إلى المدارس بدءا من يوم 11 أغسطس 2024.

يعود الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بدءا من يوم 18 أغسطس 2024.

كما أعلنت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 1446/ 1447هـ، والتي جاءت كالتالي:

تبدأ الدراسة يوم الأحد 18 أغسطس 2024.

نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 7 نوفمبر 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 17 نوفمبر 2024.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2025.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الخميس 2 مارس 2025.

ينتهي الفصل الدراسي الثالث والعام الدراسي يوم 26 يونيو 2025.

الإجازات الرسمية في العام الدراسي 1446

من المقرر منح الطلاب الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي 1446هـ والتي هي على النحو التالي:-

إجازة الخريف والمقررة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني، بين (7نوفمبر و17 نوفمبر).

إجازة الشتاء والتي هي بين الفصلين الدراسيين الثاني والثالث، الفترة بين (20 فبراير و2 مارس).

الاحتفال باليوم الوطني يومي 23 و24 سبتمبر.

إجازة عيد الفطر المبارك أواخر شهر مارس 2024 تقريبا.

إجازة عيد الأضحى المبارك والمتوقع أن تكون في بداية شهر يونيو 2024.

نصائح للأولياء الأمور عند بداية الدراسة

تبدأ الدراسة ويبدأ معها التوتر والحماس في ذات الوقت، حيث نجد أن العديد من أولياء الأمور يقومون بتكديس المقررات الدراسية للطلاب، لكي يحصل على أعلى الدرجات في المواد الدراسية، وعلى الرغم من أن تلك النقطة مهمة لكن دون الضغط على الطالب في تحصيل كافة المقررات في وقت قصير قبل أنتهاء العام الدراسي، حتى لا يشعر بالتعب والأرهاق والنفور من الماذاكرة.

لذلك نحث أولياء الأمور على الأهتمام بنفسية الطفل قبل أي شئ، بالاضافة إلى التقرب إلى أبنك أو أبنتك والتقليل من الشعور بالتوتر لديهم، حتى يستطيعون تحصيل المواد الدراسية بكل أريحية.