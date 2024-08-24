باقي كم يوم “الحكومة تكشف عن موعد بداية التطبيق الشتوى 2024 في مصر”

يزداد البحث من شريحة كبيرة من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي فى مصر لعام 2024، حيث إنه من المقرر توقف العمل بالتوقيت الصيفي في خلال شهرين من وقتنا هذا، سوف يتم تبكير الساعة 60 دقيقة،وبداية العمل بالتوقيت الشتوى مرة أخرى، وقد قام مجلس الوزراء بالإعلان في أخر شهر أبريل الماضي عن الرجوع للعمل بالتوقيت الصيفي في مصر، والذي بدأ تطبيقه بالفعل يوم 26 أبريل 2024 ، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة ،وتهدف الدولة من ذلك إلى تقليل استهلاك الطاقة، حيث يعد التوقيت الشتوي جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوفير الكهرباء والطاقة وتقليل الفاتورة الكهربائية.

موعد بداية التطبيق الشتوى

تطبيقا لقانون الرابع والعشرون لعام 2024 سوف يتم العمل بالتوقيت الشتوي، وهذا سيكون اعتبارا من يوم الجمعة من شهر أكتوبر الموافق الخامس من شهر أكتوبر 2024، في تمام الساعة 12:00 مساء لتصبح الساعة 11:00 مساءً. وإلى حدوث ذلك سوف يستكمل العمل بالتوقيت الصيفي الذي تم البدء فى تنفيذه فى يوم خمسه من أبريل لعام 2024 ، حيث تم تبكير الساعة 60 دقيقة وظل العمل به جاريا إلى الآن حتى ستة أشهر إلى أن يتم العمل بالتوقيت الشتوي 2024 بجمهورية مصر العربية، وهذا كما ذكرنا فى يوم الجمعة الخامس من أكتوبر المقبل.

أسباب العمل بالتوقيت الشتوي

التغيير بين التوقيت الشتوي والصيفي يستخدم لعدة أسباب مختلفة، تصب كل هذه الأسباب فى توفير مصادر الطاقة، كما يعد واحدا من أسباب التوقيت الشتوي تقليل الاستهلاك الخاص بالكهرباء فى مصر وهذا من خلال الاستفادة من ضوء الشمس الطبيعي أكبر قدر ممكن .