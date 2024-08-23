استعلم عن “الجامعات الاردنية” معدلات القبول الموحد 2024 الاردن وخطوات التقديم في الكليات عبر admhec.gov.jo

معدلات القبول الموحد 2024 الاردن قام السيد الدكتور مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول بالإعلان عن الحد الأدنى لمعدلات القبول في مختلف الجامعات للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بعد الإعلان عن نتائج التوجيهي الأردني، حيث يتم تحديد نسب قبول الكليات تبعًا لمجموع الطالب ودرجاته، وتتغير هذه المعدلات سنويًا حسب نتائج الطلاب ومعدلاتهم في امتحانات المرحلة التوجيهية، وفي الفقرات التالية سنوافيكم بأهم الأخبار حول هذا الموضوع.

معدلات القبول الموحد 2024 الاردن

قامت وحدة تنسيق القبول بالإعلان عن معدلات القبول الموحد 2024 الاردن، حيث تشهد تغيّرًا مقارنة بمعدلات السنة الماضية، ويرجع ذلك إلى المعدلات التي يحصل عليها الطلاب والسعة التي تستطيع الكليات استيعابها، وقد تم تحديد النسب الدنيا للالتحاق بمختلف الكليات على مستوى المملكة الهاشمية لتكون كالتالي:

معدل القبول في كلية الذكاء الاصطناعي: 65%.

معدل القبول في كلية العلوم الحياتية التطبيقية: 84%.

معدل القبول في كلية طب الأسنان: 97%.

معدل القبول في كلية هندسة الكهرباء: 88%.

معدل القبول في كلية الرياضة العامة: 83%.

معدل القبول في كلية الترجمة واللغات: 85%.

معدل القبول في كلية الطب العام: 97%.

معدل القبول في كلية التمريض: 90%.

معدل القبول في كلية الاقتصاد: 84%.

معدل القبول في كلية العلوم الصيدلانية: 94%.

خطوات تقديم طلب للقبول في الكليات الأردنية

بصدد حديثنا عن معدلات القبول الموحد 2024 الاردن، يجب أن نوضح أن نسب القبول في الجامعات تختلف من سنة لأخرى تبعًا لنسب نجاح الطلاب، ونوضح فيما يلي الخطوات اللازم اتباعها لتقديم طلبات القبول في مختلف الكليات الأردنية، وهي كالتالي:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي التابع ل وحدة تنسيق القبول الأردنية. قم بتسجيل الدخول إلى الحساب. أدخل بيانات نتيجة التوجيهي. حدد جنسية الطالب واختر الكلية التي يرغب في الانضمام إليها من بين الكليات المتاحة. قم بدفع الرسوم التي تبلغ 15 دينارًا. في النهاية اضغط على زر تسجيل.

طريقة الاستعلام عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024

يمكنكم إتمام عمليه الاستعلام عن معدلات القبول الموحد في جميع الجامعات الاردنيه عن طريق اتباع الخطوات التاليه..