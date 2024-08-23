يعد تردد قناة كراميش من الترددات الهامة التي يجب تثبيتها على جميع أجهزة التلفزيون، وذلك بفضل ما تقدمه القناة من محتوى رائع جدًا يتناسب مع جميع الأطفال ويوفر لهم المتعة اللازمة طوال اليوم، وبفضل ذلك فقد تمكنت القناة من اكتساب قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا كما حازت على ثقة وإعجاب الكثير من الأمهات والآباء من مختلف أنحاء الوطن العربي، ويجب أن نوضح أن القناة تعرض مجموعة من المسلسلات الكرتونية والأفلام التي يفضلها الأطفال بشكل كبير، بجانب ذلك فإنه تعارض باقة مختارة من أفضل أغاني الأطفال المميزة، والجدير بالذكر أن القناة تقدم محتوى تعليمي يهدف لغرس القيم والمبادئ السامية في قلوب الأطفال منذ الصغر.

تردد قناة كراميش

قبل أن تقوم باستقبال قناة كراميش على جهازك يجب العلم أن القناة تمتلك مزايا كثيرة جدًا والتي من أبرزها عدم احتياجها لدفع أي رسوم اشتراك شهرية، بالإضافة إلى أنها تعرض محتواها على مدار الـ 24 ساعة بأعلى دقة وأفضل جودة، كذلك يمكنك استقبالها بكل سهولة من خلال تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات الذي سوف نوضحه لكم فيما يلي:

التردد: 10815.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

حرصت إدارة القناة أيضًا على توفير تردد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات، ويجب العلم أنها تقدم محتوى يلائم الأطفال الصغار ويكون خالي من أي مشاهد عنيفة أو مشاهد أخرى تخدش الحياء، بالإضافة إلى أنها تقوم بعرض مجموعة من الأناشيد والبرامج التعليمية المميزة جدًا، ويمكنك تنزيل هذه القناة بكل سهولة على القمر الصناعي عرب سات من خلال استعمال التردد الخاص بها والذي سوف نذكره فيما يلي:

التردد: 11390.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

معدل الترميز: 27500.

مميزات القناة

تمتلك قناة كراميش مجموعة كبيرة جدًا من المزايا التي جعلتها واحدة من أفضل وأشهر قنوات الأطفال، وسوف نوضح أبرز مزاياها فيما يلي: