باقي كام يوم .. تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في العراق 1446 “شهر سبتمبر”

قامت الحكومة العراقية متمثلة فى وزارة المالية بالإعلان مؤخرًا عن موعد نزول رواتب المتقاعدين 2024 بعد انتشار شائعات حول تبكير موعد نزولها، وقامت بالإعلان عن زيادة بلغ قدرها 100 ألف دينار عراقي لرواتب المتقاعدين من أجل تحسين أحوالهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم المادية، وفي إطار سعي الوزارة والحكومة الدائم وجهودهم المبذولة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين، قامت وزارة المالية العراقية بإطلاق منصة إلكترونية ، تهدف هذه المنصة إلى تسهيل الاستعلام عن الرواتب التقاعدية للمواطنين، وأكدت أهمية متابعة المتقاعدين لهذه المنصة الإلكترونية ،حيث تقوم الوزارة بزيادة الراتب بشكل دورى ، فيصبح بإمكان المتقاعدين متابعة هذه الزيادة فى رواتبهم.

تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في العراق

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين فى العراق ، ومن المعروف أنه يتم الصرف يوم 1 شهريا،وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة رسمية فى البلاد ، يتم إعلام المواطنين بهذا وتغيير هذا اليوم . أما بالنسبة لشهر سبتمبر فقد تم صرف الرواتب كالمعتاد فى يوم 1من الشهر.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أكدت الحكومة العراقية على أهمية متابعة المتقاعدين للأخبار التى تخص رواتبهم خاصة في ظل الزيادات التي تشهدها الرواتب التقاعدية بشكل دورى ، وتهدف الحكومة من هذه الزيادات إلى رفع مستوى المعيشة الخاص بالمتقاعدين والتحسين من أحوالهم، ولهذا لابد أن يهتم المتقاعدين بالمتابعة والاستفادة من المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام الرسمية فى هذا ، ليكونوا على دراية تامة بأحدث المعلومات حول رواتبهم.