“جديد” أقوى الاغاني والأناشيد .. تردد قناة كراميش 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

احدث تردد قناة كراميش 2024 يبحث عنه جميع أولياء أمور الأطفال لكي يتمكنوا من مشاهدة الأغاني والأناشيد المميزة التي يفضلونها، حيث أصبحت القناة ضمن أفضل وأهم القنوات الفضائية المشهورة في أنحاء العالم العربي التي تقدم محتوى خاص بالصغار، حيث تقدم معلومات قيمة وهادفة تساعد في تربيتهم بشكل سليم، كما تعرض برامج ترفيهية ومن أهم تلك البرامج برنامج “سايلنت” وبرنامج “كركبه” وبرنامج “سهران” وبرنامج “سيبك من اساليبك”.

احدث تردد قناة كراميش 2024

يهتم الآباء والأمهات بمعرفة احدث تردد قناة كراميش 2024 لكي يتمكن صغارهم من الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الممتع والجذاب الذي تقدمه القناة، ونعرض لكم الآن جميع الترددات على كافه الأقمار الصناعية وهي كالتالي:

التردد على القمر الصناعي النايل سات:

تردد القناة هو: 11603.

معدل استقطاب القناة: رأسي/عمودي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

كما يمكنكم مشاهدة القناة على تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات وهو كالتالي:

تردد القناة هو: 11390

معدل استقطاب القناة: عمودي/رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية تنزيل تردد قناة كراميش الجديد 2024

يستطيع جميع الآباء والأمهات تنزيل تردد قناة كراميش بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم أولًا بالضغط على زر القائمة ثم اختر الإعدادات.

ثم قم بالضغط على تنزيل أو إضافة تردد القناة.

وبعد ذلك قم بإختيار التثبيت اليدوي.

ثم قم بتحديد القمر الصناعي سواء النايل سات أو العرب سات.

ثم قم بكتابة التردد حسب القمر الصناعي ومعدل الاستقطاب ومعدل الترميز.

ثم اضغط على زر البحث وانتظر قليلًا.

بعد اكتمال التحميل قم بالضغط على “OK” حتى تحفظ القناة على جهازك.

والجدير بالذكر أن القناة تحرص على تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة التي تتوافق مع قيم مجتمعنا العربي من خلال الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية، التي تعرض لهم على مدار 24 ساعة مجانًا، حيث لا تتطلب دفع اشتراك شهري، كما يساعد ما تعرضه على اكتساب الصغار مهارات فكرية إبداعية جديدة ومتنوعة، كما تحسن القناة دائما من جودة الصوت والصورة.

أغاني قناة كراميش 2024

ماما وبابا زعلانين شو عملت يا سوسو.

حبيبي بيبي يا شرطي.

لازم نحكي بسم الله.

سوسو غلطت يا حرام.

يا أحفادي.

وين الساعة.

نطنط.

خطة.

تعد قناه كراميش من أهم قنوات الفضائيه التي تقدم أغاني الاطفال بجوده عاليه على شاشتها كما أنها تقدم اغاني مختلفه كل فتره وجديده لكي لا يمل الاطفال الصغار من مشاهدة برامجها، وما تقدمه من أغاني وفقرات ممتعه تجعلهم يتعلقون بها طوال اليوم، كما أن جميع ما يتم تقديمه عبر هذه القناه مناسب لكافه الأطفال في مختلف الأعمار.